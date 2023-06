Tour de France 2023: -4 poi al via la corsa in ‘Giallo’

Una grande assenza al Tour , quella del campione del mondo Evenepoel, uno dei due grandi favoriti del Giro d’Italia 2023, fermato dal Covid quando era in maglia rosa. (Nella foto il campione del mpondo Evenepoel , grande assente al Tour)



La Corsa in Giallo è vicinissima al Via. Alcuni i favoriti per la vittoria finale: Enric Mas della Movistar e Mikel Landa della Bahrain-Victorious, i fratelli britannici Adam Yates dell’UAE Team Emirates e Simon Yates della Jayco AlUla, il francese David Gaudu della Groupama-FD. Per i nostri colori le speranze sono tutte nelle gambe di Giulio Ciccone.

Tutte le tappe del Tour del France

Sabato 1° luglio – 1ª tappa: Bilbao-Bilbao, km 182

Domenica 2 luglio – 2ª tappa: Vitoria-Gasteiz – San Sebastián, km 208,9

Lunedì 3 luglio – 3ª tappa: Amorebieta-Etxano – Bayonne, km 187,4

Martedì 4 luglio – 4ª tappa: Dax – Nogaro, 181,8 km

Mercoledì 5 luglio – 5ª tappa: Pau – Laruns, 162,7 km

Giovedì 6 luglio – 6ª tappa: Tarbes – Cauterets-Cambasque, 144,9 km

Venerdì 7 luglio – 7ª tappa: Mont-de-Marsan – Bordeaux, 169,9 km

Sabato 8 luglio – 8ª tappa: Libourne – Limoges, 200,7 km

Domenica 9 luglio – 9ª tappa: Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme, 182,4 km

Lunedì 10 luglio: giorno di riposo a Clermont-Ferrand

Martedì 11 luglio – 10ª tappa: Vulcania – Issoire, 167,2 km

Mercoledì 12 luglio – 11ª tappa: Clermont-Ferrand – Moulins, 179,8 km

Giovedì 13 luglio – 12ª tappa: Roanne – Belleville-en-Beaujolais, 168,8 km

Venerdì 14 luglio – 13ª tappa: Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier, 137,8 km

Sabato 15 luglio – 14ª tappa: Annemasse – Morzine Les Portes du Soleil, 151,8 km

Domenica 16 luglio – 15ª tappa: Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc, 179 km

Lunedì 17 luglio: riposo a Saint-Gervais Mont-Blanc

Martedì 18 luglio – 16ª tappa: Passy – Combloux (crono), 22,4 km

Mercoledì 19 luglio – 17ª tappa: Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel, 165,7 km

Giovedì 20 luglio – 18ª tappa: Moûtiers – Bourg-en-Bresse, 184,9 km

Venerdì 21 luglio – 19ª tappa:– Morais-en-Montagne – Poligny, 172,8 km

Sabato 22 luglio – 20ª tappa: Belfort – Le Markstein Fellering, 133,5 km

Domenica 23 luglio – 21ª tappa: Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris Champs Élysées, 115,1 km