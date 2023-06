Chiara Rebagliati conquista il bronzo ricurvo con pass per Parigi 2024. Elisa Roner storico oro nel compound contro la n.1 al mondo

Giornata da incorniciare per l’Italia dell’arco ai Giochi Europei di Cracovia. Chiara Rebagliati vince il bronzo nel ricurvo e conquista il primo pass azzurro per le Olimpiadi di Parigi 2024. La carta vale per l’individuale femminile ed è a disposizione dell’Italia per i prossimi Giochi, domani proveranno a imitare l’arciera savonese Alessandro Paoli e Mauro Nespoli, entrambi qualificati per gli ottavi di finale al maschile. Grande impresa nella divisione compound da parte di Elisa Roner: la giovane arciera trentina ha vinto il primo oro italiano nel compound in questa manifestazione superando la numero uno al mondo, Ella Gibson (Gbr). Foto: Chiara Rebagliati al tiro.

REBAGLIATI BRONZO E PASS OLIMPICO – Serviva vincere e ha vinto Chiara Rebagliati. L’arciera della Nazionale, in forza alle Fiamme Oro, dopo i successi contro Natalia Lesniak 7-1, e con Magdalena Smialkowska 6-4, entrambe polacche, ha perso la semifinale contro la britannica Penny Healey rimanendo in corsa per il pass olimpico, visto che in finale per l’oro è andata la spagnola Canales, già qualificata per Parigi 2024 grazie all’oro vinto nel mixed team. Nella sfida per il bronzo tra l’azzurra e l’ucraina Anastasia Pavlova rimaneva così solo una carta a disposizione. Al termine di una lunga battaglia può esultare Chiara Rebagliati che vince 6-4 con il 27-26 del quinto set, dopo che nei primi quattro la sfida aveva vissuto di un equilibrio assoluto con due successi per parte. Per ottenere la medaglia e il pass serviva un 10 all’ultima freccia e Chiara ha saputo mantenere la freddezza necessaria per colpire il centro del bersaglio.

RONER D’ORO – Grande impresa nel compound per la giovane roveretana Elisa Roner che continua a mietere successi in questa stagione internazionale. Dopo il bronzo in Coppa del Mondo ad Antalya, oggi l’azzurra vince l’oro ai Giochi Europei al termine di una cavalcata fantastica in cui batte prima l’estone Lisell Jaatma 144-142 e poi allo shoot off la danese Tanja Gellenthien 141-141 (10-9). In finale Elisa di trova davanti la britannica Ella Gibson, numero della classifica mondiale, e fresca di nuovo record del mondo sulle 72 frecce nella qualifica di Cracovia, dove ha ottenuto 715 punti su 720. L’azzurra però non trema anche quando dopo la prima volée si trova sotto 29-28, anzi reagisce e riesce a mettersi alle spalle l’avversaria chiudendo il match 145-139, pareggiando il secondo parziale (28-28) e vincendo tutti gli altri 30-28, 29-27 e 30-27, tirando otto delle ultime nove frecce sul “10”.

Elisa Roner

Nella mattinata sono andate in scena anche le altre sfide delle eliminatorie individuali. Lucilla Boari è stata eliminata agli ottavi dopo la sconfitta 6-0 con l’atleta della Repubblica Ceca Marie Horackova, stessa sorte per Tatiana Andreoli sconfitta 7-3 dalla polacca Magdalena Smialkowska.

Elisa Roner sul gradino più alto del podio Europei Cracovia 2023



IL PROGRAMMA DI DOMANI – Giovedì 29 giugno sarà l’ultimo giorno del tiro con l’arco ai Giochi Europei con le sfide fino alle finali dell’arco olimpico e del compound maschile. Mauro Nespoli e Alessandro Paoli sfideranno alle 12.55 e alle 12.10 rispettivamente l’olandese Steve Wjiler e il tedesco Florian Unruh agli ottavi di finale. Anche per loro, come per le azzurre, la corsa non sarà solo alle medaglie ma anche a un pass individuale per le Olimpiadi. Nel compound Marco Bruno sarà impegnato ai quarti di finale alle 9.20 contro l’olandese Mike Schloesser. Le gare saranno tutte trasmesse in diretta dal sito ufficiale dei Giochi Europei, le sfide per le medaglie se dovessero esserci gli arcieri italiani potranno essere viste anche sulla OTT di Italia Team.