Uefa Euro 2020: Croazia – Spagna 3-3- (3-5 dts). Furie Rosse ai quarti

a batte 5-3 la Croazia e conquista i quarti di finale di Euro 2020.

Senza un’attimo di respiro , partita bella ricca die mozioni e capovolgimenti nel risultato.

I primi 90 minuti terminano 3 a 3. A Copenaghen: croati avanti con un autogol di Pedri su errore del portiere Simon. La Spagna riparte e Sarabia, Azpilicueta e Torres ribaltano il risultato . Orsic accorcia al 40′ , Pasalic al 90+2 pareggia emanda la sfida ai supplementari in un finale incredibile. Succede tutto in tre minuti 10 pts Morata e al 13′ pts Oyarzabal regalano il successo a Luis Enrique. Ora gli iberici affronteranno la vincente di Francia-Svizzera.

IL TABELLINO

Croazia-Spagna 3-5 d.t.s.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic ; Juranovic (29′ st Brekalo ), Vida , Caleta-Car , Gvardiol ; Brozovic , Kovacic 5 (34′ st Budimir ); Vlasic (34′ st Pasalic ), Modric , Rebic (22′ st Orsic ); Petkovic (1′ st Kramaric ).

Ct: Dalic

Spagna (4-3-3): Unai Simon ; Azpilicueta , Laporte , Eric Garcia , Gayà (33′ st Jordi Alba ); Koke (33′ st Fabian Ruiz ), Busquets (11′ pst Rodri ), Pedri ; Ferran Torres (43′ st Oyarzabal ), Morata 7, Sarabia (26′ st Dani Olmo ).

Ct: Luis Enrique

Arbitro: Cakir

Marcatori: 20′ aut. Pedri (S), 38′ Sarabia (S), 12′ st Azpilicueta (S), 32′ st Ferran Torres (S), 40′ st Orsic (C), 45’+2 st Pasalic (C), 10′ pts Morata (S), 13′ pts Oyarzabal (S)

Ammoniti: Brozovic (C), Caleta-Car (C)