Spezia, Semplici:”a Roma ci giochiamo tutto”

Mastica amaro Leonardo Semplici dopo la pesante sconfitta al ‘Picco (4-0) contro il Torino che inguaia i liguri ad un passo dalla retrocessione in Serie B

“Dopo lo 0-2 siamo spariti dal campo in maniera inspiegabile. Le ultime prestazioni non avevano dato queste avvisaglie. Fare una prestazione del genere di fronte alla nostra gente ci dispiace. Il Torino e’ un avversario di valore, ma non si doveva perdere cosi’. Ora riordiniamo le idee e ci prepariamo all’ultima partita sperando che gli altri non facciano risultato”.