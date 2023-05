Serie A – Fiorentina -Roma 2-1

Nella 37a giornata di Serie A, la Fiorentina batte in rimonta 2-1 la Roma

Inizio match favorevole ai giallorossi in vantaggio all’11’ con El Shaarawy . I porimi 45 minuti sono tutti a favore della Roma che potrebbe raddoppiare in più ocasioni , Viola salvati da Cerofoglini.

Nella ripresa i toscani premono e riescono a ribaltare il match nel finale nel giro di 3′: all’85’ Jovic da pochi passi pareggia dopo una torre di Mandragora, all’88’ questa volta l’assist di testa è di Kouame per Ikoné che non sbaglia.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 2-1

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini , Venuti (17′ st Dodò ), Martinez Quarta (1′ st Milenkovic ), Igor , Biraghi (1′ st Terzic ) Duncan (31′ st Kouame ), Mandragora5; Ikoné , Barak , Saponara (16′ st Sottil ); Jovic . A disp: Terracciano, Bonaventura, Cabral, Castrovilli, Ranieri, Gonzalez, Amrabat, Bianco, Kayode, Brekalo. All.: Italiano

Roma (4-3-2-1): Svilar ; Missori , Smalling (1′ st Mancini ), Llorente , Zalewski (35′ st Abraham ); Bove , Tahirovic , Wijnaldum (15′ st Cristante ); Solbakken (26′ st Ibanez ), El Shaarawy (1′ st Celik 5,5); Belotti 6. A disp.: Boer, Keramitsis, Darboe, Volpato, Pagano. All.: Mourinho

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 11′ El Shaarawy (R), 40′ st Jovic (F), 43′ st Ikoné (F)

Ammoniti: Saponara (F), Missori (R), Martinez Quarta (F), Venuti (F), Solbakken (R), Jovic (F)



Note: Ammonito Mourinho (R) per proteste al 39′ st