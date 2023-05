Il Bayern Monaco è campione di Germania per l’undicesimo anno di fila.

I bavaresi vincono 2-1 a Colonia grazie alle reti di Coman (8′) e Musiala all’89’ (momentaneo pari di Ljubicic su rigore all’81’) e approfittano del clamoroso harakiri del Dortmund, che pareggia 2-2 in casa col Mainz e chiude secondo per differenza reti. Union Berlino quarto e in Champions League, Schalke retrocesso.