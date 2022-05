MotoGP | Gp Mugello Qualifiche: Di Giannantonio monumentale pole

Tripletta italiana con Di Giannantonio, Bezzecchi e Marini

MotoGP Gp Italia Mugello Qualifiche – Emozioni a non finire quelle della classe MotoGP al Mugello, con i piloti in pista con le slick su un asfalto a tratti baganato e che ad inizio Q2 aveva visto la bandiera rossa esposta a causa della caduta di Marc Marquez.

La pole è andata – la prima – ad un monumentale Fabio Di Giannantonio.

Il pilota del Team Gresini, ha avuto la meglio sul compagno di squadra in Ducati, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), staccato di soli 88 millesimi, con il pilota romano che ha girato in 1:46.156. In prima fila anche Luca Marini, con la seconda Ducati del Mooney VR46 Racing Team, staccato dalla vetta di 0.171s.

Quarto tempo e seconda fila per un’altra Ducati, quella del Pramac Racing di Johann Zarco, che ha preceduto la Desmosedici ufficiale di Francesco Bagnaia e l’unica Yamaha protagonista, quella del Campione in carica Fabio Quartararo.

MotoGp Qualifica 2 Mugello – GP Italia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Gresini Racing Motogp 1:46.156 2 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:46.244 0.088 3 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:46.327 0.171 4 5 Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:46.383 0.227 5 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:46.471 0.315 6 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:46.506 0.350 7 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing 1:46.507 0.351 8 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu 1:46.561 0.405 9 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team 1:46.667 0.511 10 23 Enea Bastianini Ducati Gresini Racing Motogp 1:46.679 0.523 11 89 Jorge Martin Ducati Prima Pramac Racing 1:47.223 1.067 12 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:47.468 1.312