Meattelli-Wiltord vincono il 1: Torneo Ussi Padel “invita un Amico”

Concluso con successo il 1. Torneo Ussi Padel Cup-Invita un Amico. Presso il campo del Perugia Country Sporting Club di San Martino in Campo, sono andate in scena le finali della categoria maschile.

Quella per il primo posto ha visto confrontarsi posto le coppie Meattelli-Witford e Pagliaricci-Bigi. La vittoria é andata ai primi con il risultato di 6-4, 6-4. Non é stata invece disputata per un’indisposizione dell’ultimora la finale per il 3° e 4° posto tra le coppie Pisinicca-Gagliardoni e De Ciuceis M.-De Ciuceis F.. Alle premiazioni del torneo, organizzato in collaborazione con Msp Italia-Umbria, erano presenti il presidente Ussi Umbria Antonello Ferroni e il consigliere del Direttivo Antonio Caravella, oltre ad Alfonso Rizzo di R&C Studio e Gianfranco Mastrangelo di Msp Padel.

Un particolare ringraziamento da parte dell’Ussi al collega Marco Bertolini e al suo staff, nonché alla Ternana Padel, per aver messo a disposizione le loro bellissime strutture. Il sentito ringraziamento del Gruppo Umbro va anche agli sponsor che hanno dato il loro prezioso contributo alla riuscita del Torneo, R&C Studio Roma-Perugia e Gioielleria Bartoccini Centro Premiazioni. Premio speciale al giocatore più giovane, Giuseppe Ciorba, cui è stata consegnata una targa gentilmente offerta dal Panathlon Club Perugia distretto dell’Umbria nella persona dell’architetto Marcello Carattoli.

La serata si é conclusa con un piacevole momento conviviale.