In memoria di Ammaturo Donato sabato 28 maggio tutti in sella sulle strade di Poggiomarino

Importante richiamo sabato 28 maggio per i cicloamatori di scena a Poggiomarino al Memorial Ammaturo Donato-Trofeo Ciclistico SL2 Città di Poggiomarino.

Gli organizzatori dell’Asd Black Panthers capitanati da Francesco Vitiello, insieme ai suoi appassionati collaboratori, stanno alacremente lavorando per la messa appunto di questa manifestazione che, si può essere certi, è destinata fin d’ora ad avere un grande meritato successo.

Con ritrovo alle 13:00 presso Bar Tredici, il percorso di gara è comune a tutte le categorie: un anello di 5,6 chilometri da compiere 10 volte per le categorie in seno alla fascia A con partenza alle 14:30. A seguire gli atleti della fascia B che devono ripetere 12 volte il circuito con partenza alle 16:00 da via Cimitero. L’iscrizione è prevista alla quota di 15 euro entro la giornata di venerdì 27 maggio tramite la piattaforma Speedpass (link diretto https://www.speedpassitalia.it/sp-gara/memorial-ammatauro-donato/) con la possibilità di farlo sul posto il giorno della gara ma con l’aggiunta di 3 euro per i diritti di segreteria.

A premiazione i primi tre atleti di ogni categoria per una manifestazione che ha dalla propria parte il sostegno dei partner Fratelli Balsamo, RTI Ambiente e Servizi, DSD Group, Palomba e Zerokappa.