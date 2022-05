Football americano – quarti di finale seconda divisione: il programma

Oggi al via i Playoff in Seconda Divisione, con le partite dei quarti di finale e una sola sfida ‘già vista’ in questa stagione, ovvero l’ennesimo derby tra Giaguari e Reapers Torino. La strada verso il XXXVIII Silver Bowl comincia da qui…

Sarà certamente spettacolo in Seconda Divisione questo weekend, con l’inizio dei Playoff e 4 partite da dentro o fuori, valide come quarti di finale di questo avvincente campionato.

Si comincia domani alle 18.30, allo Stadio Ossola di Varese, con Skorpions vs Saints Padova, ovvero la #2 del ranking contro la #7. La stagione regolare ha messo in mostra la solidità del team varesino, che arriva a questi playoff con una sola sconfitta alle spalle, lo “scivolone” contro i Lions Bergamo dello scorso 9 aprile. Per il resto, solo vittorie e con differenziali anche decisamente elevati per gli Skorpions, che sin dalle prime giornate sono apparsi come una delle più serie candidate al titolo. I Saints, dal canto loro, dopo un inizio brillante e le vittorie, sofferte, contro Sentinels, Pirates e Daemons, hanno subito un vistoso calo, cadendo sul campo di tutte e tre le avversarie del girone e chiudendo la regular season con un record di 3/3. I padovani, dunque, arriveranno all’Ossola da veri ‘underdog’ e, come tali, andranno gestiti dagli Skorpions, perché lo sgambetto, nel football, è sempre dietro l’angolo e dove non arrivano le gambe spesso arriva, e alla grande, il cuore.

Tre le partite in programma domenica: alle 15.00 i Pirates Savona affronteranno in casa le Aquile Ferrara, unica squadra a non aver osservato il turno di riposo la scorsa settimana, costretta alla doppia sfida in 15 giorni contro gli Hogs Reggio Emilia. Questa sarà una partita sicuramente molto combattuta, con i Pirates dalle quotazioni decisamente al rialzo e reduci da tre vittorie consecutive e le Aquile che hanno faticato molto ma dimostrando talento e determinazione nei tanti giovani a roster. Savona si trova al #3 del ranking e l’accesso a questi quarti di finale rappresenta un evento storico per questa franchigia che, dal suo esordio in Seconda Divisione nel 1984, mai era approdata ai Playoff. Per sapere se la “fame” è ancora tanta e le ambizioni possono spingersi oltre, non resterà che attendere il verdetto del campo!

Alla stessa ora, al Primo Nebiolo di Torino, l’ennesimo derby stagionale tra Giaguari e Reapers. Non ce ne vogliano questi ultimi, ma con i due precedenti di regular season e i 94 punti messi a segno dai Giaguari (#1 del ranking nazionale) è difficile pronosticare una débacle del team giallo-nero che, dopo aver visto sfumare il titolo lo scorso anno, punta dritto al Silver Bowl anche in questa stagione. Attenzione, però: perché a dispetto di quanto detto, se i Reapers saranno riusciti a recuperare qualcuna delle tante, importanti pedine a roster, fuori per infortunio nelle ultime giornate, la partita di domenica potrebbe essere molto più complicata del previsto. Chi vince, accede alle semifinali e questo è un obbiettivo capace di mettere le ali a chiunque!

Questo primo turno di playoff si chiuderà con la sfida tra Lions Bergamo e Daemons Cernusco, rispettivamente al quarto e quinto posto della classifica nazionale. Anche in questo caso, le due squadre si incontrano per la prima volta in stagione e gli equilibri in campo saranno fortemente condizionati dalla completezza dei rispettivi roster e dalla concentrazione che sapranno mostrare in campo. Qui saranno infatti probabilmente gli errori a fare la differenza, con due squadre che durante la stagione regolare hanno avuto alti e bassi, a tratti anche inspiegabili. Sulla carta, i Lions paiono un passettino avanti, forti delle 5 vittorie e di un’unica sconfitta (quella subita in chiusura contro gli Skorpions), ma il cui gioco non sempre ha convinto fino in fondo. I Daemons, dal canto loro, sono partiti a valanga contro i Pirates per poi perdere di misura, e decisamente a sorpresa, contro Sentinels e Pirates (e qui per ben due volte). Il cuore dei demoni lombardi è uscito però alla distanza, con la vittoria nell’ultima giornata a riportare in pareggio il ruolino di marcia e a consentire l’accesso ai playoff. Difficile fare pronostici, facile pensare ad una partita bellissima, assolutamente da non perdere!

La strada per il XXVIII Silver Bowl che, come annunciato, si giocherà sabato 25 giugno alle 21.00 al Velodromo Vigorelli di Milano, comincia da qui!

QUARTI DI FINALE – Campionato Seconda Divisione

Sabato, 28 maggio

h. 18.30 Skorpions Varese vs Saints Padova

Domenica, 29 maggio

h. 15.00 Pirates Savona vs Aquile Ferrara

h. 16.30 Lions Bergamo vs Daemons Cernusco sul Naviglio

Ph. Credits: @Monica Audoglio