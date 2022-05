Europei Elite Maschili Yerevan 2022 – E’ VALANGA AZZURRA… 7 AZZURRI IN SEMIFINALE

Sono 12 gli azzurri in gara agli Europei Elite 2022, kermesse in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia).

Oggi sono 8 gli AZZURRI SUL RING NEI QUARTI:

4° 54 Kg Cappai vs McHale SCO Ring 3-2

4° 57 Kg Baldassi vs Brach POL 4-1

4° 48 Kg Esposito vs Tyshkovets UKR 3-2

4° 51 Kg Serra vs Darbadze GEO 5-0

4° 75 Kg Cavallaro vs Gueler TUR 5-0

4° 71 Kg Cavallaro vs Akbar ENG 0-5

4° 92 Kg Mouhiidine vs TCHIGLADZE GEO 5-0

4° 80 Kg Commey vs Ehis Ger 5-0

Il 48 Kg Leonardo Esposito, grazie al 3-2 sull’ucraino Tyshkovets, conquista il pass per le semifinali e, quindi, la sicurezza della medaglia di bronzo. Il toscano per l’accesso alla finale sfiderà il bulgaro SEBAHTIN.

Semifinale raggiunta anche dal 51 Kg Federico Serra, impostosi 5-0 sul georgiano Darbadze. Federico (29/5) contenderà il pass per la finale all’inglese Mac Donald.

Il 75 Kg Salvatore Cavallaro, bronzo Mondiale 2021, supera il tosto turco Gueller (5-0) e passa in semifinale, dove boxerà (29/5) con l’irlandese Dossen.

L’Oro Europeo U22, Alfred Commey, batte 5-0 il tedesco Ehis e vola in semifinale, in cui si troverà di fronte l’ucraino Sapun (29/5).

Il 57 Kg Michele Baldassi supera 4-1 il polacco Brach e si mette in tasca il “biglietto” per le semifinali (29/5), in cui combatterà con il belga Usturoi.

L’olimpionico 2012 e 2016 Manuel Cappai va in zona medaglia grazie al 3-2 sullo scozzese McHale. Cappai si giocherà la finalissima con il francese Bennama.

Sconfitta per il 71 Kg Salvatore Cavallaro, autore comunque di un ottiimo europeo, nel quarto di finale contro l’inglese Akbar.

Abbes Mouhiidne chiude il settebelo azzurro in semifinale superando (5-0) nel suo quarto il georgiano TCHIGLADZE. L’argento mondiale 2021 in semifinale dovrà vedersela con l’inglese Williams.

“7 azzurri in semifinale” queste le parole del Presidente Flavio D’Amborsi” è un risultato straordinario, figlio di chi lavora ogni giorno nelle palestre per la Nobile Arte Italiana.”

DOMANI VERRA’ RISPETTATA UNA GIORNATA DI BREAK, CUI SEGUIRANNO IL 29/5 LE SEMIFINALI CON 7 AZZURRI SUL RING:

Semifinale 92 Kg Mouhiidine vs Williams ENG

Semifinale 54 Kg Cappai vs Bennama FRA

Semifinale 57 Kg Baldassi vs Usturoi BEL

Semifinale 75 Kg Cavallaro vs Dossen IRL

Semifinale 48 Kg Esposito vs SEBAHTIN BUL

Semifinale 51 Kg Serra vs Mac Donaled ENG

Semifinale 80 Kg Commey vs Sapun UKR

PROGRAMMA MATCH E RISULTATI AZZURRI:

24/5

16° 71 Kg Cavallaro vs Newns SCO 4-1

8° 80 Kg Commey vs Bevan WAL 3-2

8° 54 Kg Cappai vs Boudhi BEL 5-0

25/5

8° 51 Kg Serra vs Demir TUR 5-0

8° 60 Kg Russo vs Gomtsyan GEO 0-4

8° 86 Kg Brito va Kushinashvili GEO 0-5

8° 75 Kg Cavallaro vs Bartl CZE 5-0

26/5

8° 71 Kg Cavallaro vs Kapuler ISR 3-2

8° 67 Kg Micheli vs Durkacz POL 0-5

8° +92 Kg Tonyshev vs Begadze GEO 0-5

8° 92 Kg Mouhiidine vs Bouafia FRA 5-0

27/5

4° 80 Kg Commey vs Ehis GER 5-0

4° 54 Kg Cappai vs McHale SCO 3-2

4° 57 Kg Baldassi vs Brach POL 4-1

4° 48 Kg Esposito vs Tyshkovets UKR 3-2

4° 51 Kg Serra vs Darbadze GEO 5-0

4° 75 Kg Cavallaro vs Gueler TUR 5-0

4° 71 Kg Cavallaro vs Akbar ENG 0-5

4° 92 Kg Mouhiidine vs TCHIGLADZE GEO 5-0

29/5

Semifinale 92 Kg Mouhiidine vs Williams ENG

Semifinale 54 Kg Cappai vs Bennama FRA

Semifinale 57 Kg Baldassi vs Usturoi BEL

Semifinale 75 Kg Cavallaro vs Dossen IRL

Semifinale 48 Kg Esposito vs SEBAHTIN BUL

Semifinale 51 Kg Serra vs Mac Donaled ENG

Semifinale 80 Kg Commey vs Sapun UKR

INFO TORNEO

Da lunedì 23 a venerdì 27 avrà luogo la fase eliminatoria, cui seguiranno Semifinali (29/5) e finalissime (30/5).