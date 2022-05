Domenica c’è Eroica Montalcino:”Benvenuti in Val d’Orcia”, il saluto di Franco Rossi, presidente di Eroica Italia

Da ieri mattina il villaggio di Eroica Montalcino prende forma. In piazza Garibaldi si allestisce la Ciclofficina, ai Giardino dell’Impero si montano le strutture del mercatino, il Ciclo Club Eroica colora il Teatro degli Astrusi, gli ambienti più accoglienti del Museo del Brunello e dell’Oro di Montalcino si preparano ad accogliere le migliaia di ciclisti iscritti alla sesta edizione di Eroica Montalcino, in programma domenica.

Ma tutto il centro di Montalcino a vivere con entusiasmo “L’Eroica di primavera”, come viene definita tra gli appassionati in arrivo da mezzo mondo. Le vetrine sono addobbate a festa ed espongono tesori a pedali di grande valore. I ristoranti, aderendo ad un invito della Confcommercio di Siena, hanno preparato “il piatto eroico”, alle Logge di Piazza, Eroica Caffè viaggia a doppia velocità mentre i quattro quartieri, Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio, si tirano a lucido in attesa della Cena Eroica in programma domani sera: “Siamo felicissimi che in tanti abbiamo deciso di venire a Montalcino per Eroica – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia ssd – Tutta la città è mobilitata per accogliere al meglio i ciclisti e le loro famiglie. Saranno tre giorni di festa per tutti noi; il ciclismo, in particolare quello evocato da Eroica, si rivolge proprio ai migliori sentimenti. In questo periodo la bicicletta si sposa perfettamente con il nostro territorio vivibile tutto l’anno grazie a “Terra Eroica”. Benvenuti, benvenuti tutti”.



IL PROGRAMMA

Venerdì 27 Maggio

Ore 17.00 APERTURA DI EROICA MONTALCINO

Ore 17.00 – 20.00 Mercatino Eroico – Giardini dell’Impero

Ore 17.00 – 19.00 Ciclofficina Eroica – Piazza Garibaldi

Ore 17.00 – 19.00 Esposizione Biciclette Pista Scatto Fisso – Teatro degli Astrusi

Ore 17.00 – 19.00 Apertura Spazio “Ciclo Club Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 17.00 – 19.00 Esposizione Elaborati Concorso “La Maglia Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 17.30 Presentazione Squadra Banfi – Teatro degli Astrusi

Ore 18.30 – Il Fiocco Rosso sui numero dorsali a cura del Centro Antiviolenza donna La Nara

Ore 19.00 Premiazione Concorso “La Maglia Eroica” in collaborazione con Liceo Artistico di Siena

Ore 19.30 Cantina Moser 51,151 Bollicine & Musica dal vivo – Belvedere Bar

Ore 20.00 Accensione delle maglie luminose, Musica e Intrattenimento



Sabato 28 Maggio

Ore 09.00 – 20.00 Mercatino Eroico – Giardini dell’Impero

Ore 09.00 – 19.00 Ciclofficina Eroica – Piazza Garibaldi

Ore 09.00 – 19.00 Apertura Spazio “Ciclo Club Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 09.00 – 19.00 Esposizione Elaborati Concorso “La Maglia Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00 Registro Biciclette Eroiche – Complesso Sant’Agostino

Ore 14.30 Pedalata con Ciclo Club Eroica– Teatro degli Astrusi

Ore 17.00 Partenza Criterium del Cassero – Piazza del Popolo

Ore 17.30 Eravamo Giovani e incoscienti di Laurent Fignon – Terrazzo del Teatro Astrusi – Autobiografia del grande campione francese. Ne parlano Gino Cervi, curatore dell’edizione italiana e Giancarlo Brocci

Ore 18.00 Partenza Criterium delle Logge – Piazza del Popolo.

Ore 18.30 Premiazioni Criterium – Piazza del Popolo

Ore 18.45 Concorso “Barba e Baffi” – Piazza del Popolo

Ore 20.00 Cena Eroica nei Quartieri: Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio. Poi Musica, Intrattenimenti e Giochi per ragazzi



Domenica 29 maggio

Ore 07.00 – 21.00 Ciclofficina Eroica – Piazza Garibaldi

Ore 09.00 – 20.00 Mercatino Eroico – Giardini dell’Impero

Ore 09.00 – 17.00 Apertura Spazio “Ciclo Club Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 09.00 – 17.00 Esposizione Elaborati Concorso “La Maglia Eroica” – Teatro degli Astrusi

Ore 10.30 – Gli Eroici salutano il Treno Natura nel 150° Anniversario della Ferrovia Siena-Grosseto – Stazione F.S. di Torrenieri



EROICA MONTALCINO – Partenza e Arrivo – Piazza del Popolo

Ore 07.30 – 8.00 Lungo EROICO km153

Ore 07.30 – 8.30 Medio VAL D’ORCIA km96

Ore 09.00 – 9.30 Medio CRETE SENESI km70

Ore 09.00 – 9.30 Corto BRUNELLO km46

Ore 09.00 – 9.30 PASSEGGIATA EROICA km27



ASPETTANDO L’ARRIVO

Dalle ore 10.00 in Piazza del Popolo: musica e parole fino all’arrivo dell’ultimo corridore



…… inoltre, dal venerdì alla domenica: complesso Sant’Agostino EROICA NEL MONDO, Palazzo Comunale Storico TERRA EROICA….per i vicoli e le piazze del centro storico LE MAGLIE LANTERNA DI EROICA MONTALCINO e CONCORSO VETRINE a cura di Confcommercio







Eroica 2021 calendarIl calendario completo Eroica 2022

Classic

1 Maggio Eroica California Cambria – California USA 7 – 8 Maggio Eroica South Africa Montagu – Cape Winelands SUDAFRICA 22 Maggio Eroica Japan Kitakaruizawa GIAPPONE 29 Maggio Eroica Montalcino Montalcino (SI) ITALIA 5 Giugno Eroica Hispania Haro – La Rioja SPAGNA posticipata al 2023 Eroica Limburg Valkenburg – Limburg OLANDA 6-7 Agosto Eroica Britannia Goodwood GRAN BRETAGNA 2 Ottobre L’Eroica Gaiole in Chianti (SI) ITALIA

NOVA

30 Aprile NOVA Eroica California Cambria – California USA 1 Maggio NOVA Eroica Prosecco Hills Conegliano – Valdobbiadene (TV) ITALIA 7 – 8 Maggio NOVA Eroica South Africa Montagu – Cape Winelands SUDAFRICA 18 – 19 Giugno NOVA Eroica Switzerland Sion – Valais SVIZZERA 25 Giugno NOVA Eroica Buonconvento Buonconvento (SI) ITALIA 26 Giugno NOVA Eroica Family Buonconvento (SI) ITALIA 17 Settembre NOVA Eroica Gran Sasso Castel del Monte (AQ) ITALIA

Ciclo Club Eroica

20 Agosto Eroica Germania Eltville – Rheingau GERMANIA 3 Settembre Eroica Dolomiti San Candido (BZ) ITALIA

Eroica Giovani

21 Maggio Giovanissimi Eroica Siena 22 Maggio Junior Eroica Juniores – Coppa Andrea Meneghelli Siena-Montalcino (SI)