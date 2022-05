Campionati Europei Pesisitica. Oggi Giulia Imperio in pedana

La Campionessa Europea Juniores in carica gareggerà alle ore 20.00. Inizia ufficialmente domani l’avventura degli Azzurri ai Campionati Europei di Pesistica Olimpica, in corso fino al 5 giugno a Tirana, in Albania; l’esordio spetta a Giulia Imperio, che gareggerà alle ore 20.00 nella categoria fino a 49 kg. La Campionessa Europea Juniores in carica (a Rovaniemi nel 2021), è pronta per affrontare questa nuova avventura:

“Torno a gareggiare dopo 7 mesi di assenza dalle pedane internazionali – dice l’Azzurra del CS Esercito – e sono carica per questa nuova sfida ‘nel mondo dei grandi’”. Giulia, infatti, è ancora un’atleta Under 23 ma l’essere la più giovane in gara (è l’unica ad essere classe 2001) non la spaventa: “Sto bene, gli ultimi allenamenti prima della partenza sono andati bene e non vedo l’ora di gareggiare; è una bella responsabilità ma sono pronta”.

Giulia Imperio, che tra i primati personali ha 85 kg di strappo e 101 kg dl slancio, si presenta con un entry total di 187 kg.

Ad accompagnare Giulia Imperio in pedana ci sarà come sempre il Direttore Tecnico, Sebastiano Corbu, supportato dai tecnici Pietro Roca, Raffaele Navarino, Domenico Marzullo, Vincenzo Ficco.

Le gare degli Azzurri verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Federazione.