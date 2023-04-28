Serie BKT – designazioni 35^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 35ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma lunedì 1 maggio.
CAGLIARI – TERNANA Domenica 30/04 h. 16.15
LA PENNA
DE MEO – DI GIOIA
IV: VIRGILIO
VAR: BANTI
AVAR: MERAVIGLIA
SPAL – PERUGIA Domenica 30/04 h. 16.15
MANGANIELLO
BERCIGLI – ROSSI M.
IV: CALDERA
VAR: AURELIANO
AVAR: MIELE G.
COMO – PALERMO h. 12.30
PATERNA
LAUDATO – CIPRIANI
IV: NICOLINI
VAR: FOURNEAU (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
ASCOLI – PISA h. 15.00
ABISSO
AFFATATO – MARCHI
IV: PETRELLA
VAR: NASCA
AVAR: MERAVIGLIA
BARI – CITTADELLA h. 15.00
MASSA
MASSARA – FONTANI
IV: CARRIONE
VAR: MARINELLI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
BENEVENTO – PARMA h. 15.00
FELICIANI
LOMBARDO – DI GIACINTO
IV: CAVALIERE
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: SERRA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
BRESCIA – COSENZA h. 15.00
PICCININI
ZINGARELLI – ROCCA
IV: RINALDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MIELE G.
SUDTIROL – GENOA h. 15.00
DI BELLO
PAGLIARDINI – SCARPA M.
IV: GIORDANO
VAR: MARIANI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: ROSSI L. (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
VENEZIA – MODENA h. 18.00
RUTELLA
DEI GIUDICI – CIPRESSA
IV: LONGO E.
VAR: AYROLDI
AVAR: PAGANESSI
FROSINONE – REGGINA h. 20.30
PRONTERA
PRENNA – SACCENTI
IV: SCARPA E.
VAR: FABBRI
AVAR: MUTO