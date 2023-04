Italiano , Fiorentina:”E’ un’annata incredibile”

Vincenzo Italiano è soddisfattissimo per aver conquistato la finale di Coppa Italia.

“Abbiamo dimostrato maturità nel giocare la partita . Abbiamo raggiunto un traguardo fantastico, regalando un sogno ai nostri tifosi e tutta la città di Firenze”.

“Abbiamo controllato la partita evitando di subire gol poteva compromettere una gara che ci vedeva in vantaggio, in Conference abbiamo rischiato, ma abbiamo imparato la lezione. Potevamo essere un po’ più concentrati negli ultimi metri per trovare il gol. Avevamo preparato la gara per non concedere nulla alla Cremonese”.