Matteo Berrettini non parteciperà agli Internazionali d’Italia a Roma.

Il tennista italiano sta ancora recuperando dall’infortunio agli addominali subito a Montecarlo (strappo di secondo grado al muscolo interno obliquo) ed è costretto a saltare il Master 1000 di casa. Per l’azzurro questa stagione è sempre di più un calvario: ora l’obiettivo è quello di tornare in campo per i tornei sull’erba.