Coppa Italia: Fiorentina-Cremonese 0-0. Viola in finale

Il prossimo 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia 2002/2023 , è Fiorentina-Inter .

Allo stadio Franchi il match di ritorono tra Viola e la Cremonese è terminato 0-0 – (andata 2-0 a favore della squadra di Italiano). Pubblico delle grandi occasioni presente allo stadio Franchi , con pochissime emozioni . La Fiorentina ha gestito senza mai soffrire il doppio vantaggio. La Cremonese di Ballardini non ha ripetuto le buone prestazioni contro Napoli e Roma

IL TABELLINO

FIORENTINA-CREMONESE 0-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano ; Dodo , Milenkovic , Igor(19′ st Ranieri ), Biraghi ; Mandragora , Castrovilli (38′ st Amrabat); Nico Gonzalez (46′ st Kouamé), Barak , Ikoné (20′ st Sottil ); Cabral . A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Martinez Quarta, Brekalo, Saponara, Duncan, Venuti, Terzic, Bianco, Jovic. All.: Italiano

Cremonese (3-4-1-2): Sarr ; Sernicola, Ferrari 6, Lochoshvili , Quagliata (23′ st Buonaiuto ); Ghiglione (1′ st Valeri ), Meite , Pickel ; Galdames ; Afena-Gyan (25′ st Castagnetti ), Okereke (11′ st Dessers 6). A disp.: Carnesecchi, Saro, Vasquez, Ciofani, Bianchetti, Acella, Benassi, Basso Ricci. All.: Ballardini

Arbitro: Marinelli

Marcatori: –

Ammoniti: Ghiglione (C), Dodo (F), Igor (F), Sernicola (C)