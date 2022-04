Conferenze League, Lookman risponde a Pellegrini. Leicester – Roma 1-1

Leicestrer – Roma , gara d’andata semifinale Conference league finisce in parità , 1 a 1.



Al King Power Stadium la sfida è terminata 1-1 iniziano forte gli inglesi , la Roma sorniona passa in vantaggio al 15′ con l’assist di Zalewski per Pellegrini. La reazione dei Foxes ha spostato la contesa nella metà campo giallorossa, ma il pareggio è arrivato solo al 67′ con una deviazione vincente da pochi passi di Lookman. Il ritorno all’Olimpico sarà decisivo per la prima finalista.

IL TABELLINO

LEICESTER-ROMA 1-1

Leicester (4-3-3): Schmeichel ; Pereira , Fofana , Evans , Castagne (21′ st Justin ); Maddison , Tielemans 6, Dewsbury-Hall ; Albrighton (18′ st Barnes ), Vardy (18′ st Iheanacho ), Lookman (37′ st Perez ). A disp.: Ward, Soyuncu, Daka, Amartey, Choudhury, Vestergaard, Thomas, Soumaré. All.: Rodgers

Roma (3-5-2): Rui Patricio ; Mancini 5, Smalling , Ibanez ; Karsdorp , Mkhitaryan (12′ st Veretout 5), Cristante , Pellegrini (40′ st Afena-Gyan ), Zalewski (40′ st Vina ); Zaniolo 5(23′ st Oliveira ), Abraham . A disp.: Fuzato, Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Kumbulla, Spinazzola, Bove, El Shaarawy. All.: Mourinho

Arbitro: del Cerro Grande (Spagna)

Marcatori: 15′ Pellegrini (R), 22′ st Lookman (L)

Ammoniti: Vardy, Dewsbury-Hall (L); Abraham, Zaniolo (R)