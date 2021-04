Champions League: Real Madrid-Chelsea 1-1

Real Madrid –Chelsea , andata semifinale Champions League è terminata 1-1.

Allo Stadio Alfredo Di Stefano i Blues passano in vantaggio nel primo tempo e dopo un errore clamoroso di Werner che al 10’ si è divorato il vantaggio , è arrivato il gol al 14′ autore Pulisic, bravo a dribblare anche Courtois. La reazione del Real è tutta nella classe di Benzema che al 23′ colpisce il palo dalla distanza, poi firma la rete del pareggio al 29’ sugli sviluppi di un corner.

IL TABELLINO

REAL MADRID-CHELSEA 1-1

Real Madrid (3-5-2): Courtois ; Militao , Varane , Nacho ; Carvajal (32′ st Asensio ), Modric , Casemiro , Kroos , Marcelo (32′ st Odriozola ); Benzema (47′ st Rodrygo), Vinicius (21′ st Hazard ). A disp.: Lunin, Altube, Isco, Diaz, Arribas, Blanco, Gutierrez. All.: Zidane .

Chelsea (3-4-2-1): Mendy ; Christensen , Thiago Silva , Rudiger ; Azpilicueta (21′ st James ), Kanté , Jorginho , Chilwell ; Pulisic (21′ st Ziyech ), Mount ; Werner (21′ st Havertz ). A disp.: Kepa, Caballero, Alonso, Abraham, Zouma, Giroud, Gilmour, Hudson-Odoi, Emerson. All.: Tuchel

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 14′ Pulisic (C), 29′ Benzema (R)

Ammoniti: Vinicius, Kroos, Marcelo, Varane (R); Pulisic (C)