Treviso Marathon numero 17: ieri le emozioni della ripartenza

Sartori: “Sorrisi, emozioni, applausi, una grande giornata di sport per grandi e piccini”



Day after: volontari e staff al lavoro ancora oggi e nei prossimi giorni

Quella del 2022 sarà ricordata come la maratona della ripartenza. Quella dei sorrisi, della gioia negli occhi, della voglia di partecipare e di vivere una grande giornata di sport, all’aria aperta, tra angoli suggestivi e bellezze naturalistiche. Apprezzatissimo infatti il percorso che, dopo lo start da viale IV Novembre, ha attraversato il centro storico di Treviso, transitando poi nei comuni di Silea, San Biagio di Callalta, Roncade, Casale sul Sile e Casier, prima del ritorno a Treviso, con alcuni chilometri lungo il Sile, fino al traguardo di Prato Fiera. La vittoria è andata a Simon Kamau Njeri (Run2gether) e Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona), il primo in 2h15’37’’ e la seconda in 2h45’45’’.

Simon Kamau Njeri

Denise Tappatà

Sugli altri due gradini del podio, al maschile Tatiya Karbolo (Purosangue), il Masai che aveva provato un attacco al 22° km venendo poi ripreso, e il vicentino Edgardo Confessa (Team Km Sport), e, al femminile, la croata Jasmina Iljas (Tk Marathon 95) ed Elisa Turolo (Sportiamo). Ma ieri, domenica 27 marzo, non si è guardato solo al cronometro, si è guardato alla voglia di stare insieme e vivere il podismo, sia correndo (veloce e meno veloce) che camminando. L’importante era esserci. Come partecipanti e come tifosi. Oltre alla gara Fidal di 42,195 km, Radio Company Ten Miles (16 km) e Radio Wow Run (7 km) hanno entusiasmato grandi e piccini. Nelle due corse promozionali organizzate con il Gruppo Sphera Holding, in versione podista anche Igor Cassina, il campione olimpico alla sbarra ad Atene nel 2004, che ha corso i 16 km con la sorella Mara (con il resto della famiglia che si è diviso tra 42,195 km, 7 km e tifo). Presenti anche dodici giovani atleti ucraini (ospitati ad Oderzo) che hanno tagliato il traguardo con la bandiera del loro paese.

Ma il day after è ancora lavoro, impegno, fatica. Quelli messi in campo dai membri dello staff e dai volontari per smantellare, in primis, tutto quello che è stato il cuore logistico dell’evento in Prato Fiera. E il lavoro proseguirà anche nei prossimi giorni e vedrà ancora tanti volontari impegnati in queste operazioni, non solo a Treviso ma anche lungo i comuni interessati dal percorso. “Se la maratona per i maratoneti dura 42,195 km, per noi organizzatori dura molto, molto di più – commenta Francesco Sartori, presidente di Asd Tri Veneto Run – la fatica che dovremo ancora fare con staff e volontari è però ripagata dalla felicità che abbiamo visto nei volti di coloro che ieri hanno partecipato alla Treviso Marathon. I grazie ricevuti per il bell’evento messo in piedi, nonostante il lavoro reso più complicato dalla pandemia, ci scaldano il cuore. Ma vogliamo anche noi ringraziare, una volta di più, tutti coloro che hanno corso con noi, come partecipanti, come pubblico, come volontari, come enti, associazioni, partner che hanno creduto in noi”.



FOTO – CREDIT TORRES