Football Americano, seconda divisione &CIF9: Recap Risultati

In Seconda Divisione, i Frogs tornano alla vittoria dopo un digiuno durato oltre tre anni. Secondo KO consecutivo per Daemons e Hogs, sconfitti rispettivamente da Saints e Reapers. In CIF9, prima storica vittoria degli Eagles United sugli Elephants, derby di Sardegna ai Crusaders, a segno anche Braves, Doves, Roosters e Bengals. (foto: Eagles United Vs Elephants )

Messo a referto l’ennesimo rinvio per Covid, questa volta ai danni del match tra Sentinels Isonzo e Pirates Savona, il weekend ha prodotto un gran bel gioco anche in Seconda Divisione e CIF9, con qualche risultato da segnare nei libri di storia del football italiano, qualche sorpresa e altrettante conferme.

Partiamo dalla Seconda Divisione, dove va segnalata la prima vittoria dei Frogs Legnano in questo Campionato, dopo un digiuno durato tre anni e che ha entusiasmato dirigenza e tifosi di questa storica franchigia. In trasferta e contro un team coriaceo come quello dei Redskins Verona, le rane nero-argento hanno sfoderato una prestazione maiuscola a livello difensivo, concedendo poco o niente agli avversari e consentendo di portare a casa il risultato pur con soli 7 punti a referto.

Seconda sconfitta consecutiva, in casa, per gli Hogs Reggio Emilia, battuti dai Reapers Torino al loro esordio stagionale per 14 a 6. Punteggio basso ad indicare l’intensità di una partita che ha visto soprattutto le difese sugli scudi. Niente da fare anche per i Daemons Cernusco, che lasciano punti preziosi sul campo dei Saints Padova, sempre più soli in vetta alla classifica del Girone C. In testa fino a metà partita, i Daemons hanno subito la rimonta dei padovani, capaci di mettere a segno due TD nel terzo quarto e poi di difendere il risultato per tutta l’ultima frazione di gioco, con una caparbietà e un coraggio che pare siano parte integrante del DNA di questa squadra in questo inizio 2022.

Eagles United Vs Elephants

In CIF9, esordio vincente dei Crusaders Cagliari nel derby contro i Sirbons, con una partita divertente e combattuta, degna di una stracittadina di questa portata. Vittoria interna anche per i Braves Bologna, che dopo una partenza in salita riescono a domare gli Honey Badgers Formigine, formazione “rookie” di questo Campionato, per i Doves Bologna, dominatori assoluti del match contro i Ravens Imola, dei Roosters Romagna, che hanno beffato gli Angels Pesaro con un field goal allo scadere, e per gli Eagles United Palermo, che battono per la prima volta nella loro storia gli Elephants Catania nel sentitissimo derby siciliano. Unica W in esterna quella dei Bengals Brescia, che strapazzano i Wolverines Piacenza dopo una partenza un po’ a rilento, che aveva visto passare in vantaggio proprio i padroni di casa nel primo quarto di gioco.

Con il Girone B che scenderà finalmente in campo il prossimo weekend, si chiuderà questa prima panoramica sul Campionato Italiano a 9 Giocatori, sempre più appassionante e coinvolgente.

Questi i risultati ufficiali:



CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 4

Hogs Reggio Emilia vs Reapes Torino 6-14

Redskins Verona vs Frogs Legnano 0-7

Saints Padova vs Daemons Cernusco 18-14

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9) – Week 3

Braves Bologna vs Honey Badgers Formigine 52-34

Doves Bologna vs Ravens Imola 43-6

Crusaders Cagliari vs Sirbons Cagliari 16-12

Roosters Romagna vs Angels Pesaro 20-17

United Eagles Palermo vs Elephants Catania 37-6

Wolverines Piacenza vs Bengals Brescia 14-42

Risultati e classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: Alessandro Di Piazza