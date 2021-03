Hamilton tira fuori le unghie respinge gli attacchi di Verstappen e vince il Gp del Baharain

Grande inizio della nuovo Campionato del Mondo F1.

Hamlton e Verstappen ingaggiano una bellissima lotta negli ultini 10 giri del Gp del Baharain , prima prova Campionato del Mondo F1. L’olandese a tre giri dal termine riesce a superare il sette volte campione del mondo , poi dai box Red Bull l’ordine di farsi superare da Hamilton, in quanto nel sorprasso in curva sette Verstappen ha superato la linea di demarcazione della pista. L’olandee si rimette alla caccia di Hamilton , il campine del mondo nonostante problemi alle gomme posteriri riesce a resistere ed a tagliare il traguardo ol oltre 7 secondi di vantaggio., Prova di carattere di Hamilton , prova di coraggio di Vrestappen che ha dimostarto che per la corsa al titolo c’è anche lui. Ottima prova di Perez Red Bull partito dalla Pit Lane quionto al traguardo dietro Norris (McLaren). le due Ferrari: 5° Leclerc , 8° Sainz.

ORDINE D’ARRIVO GP BAHRAIN 2021

1 Lewis Hamilton1 Mercedes 1:34.890 2

2 Max Verstappen1 Red Bull 7.087s 2

3 Valtteri Bottas Mercedes 15.755s 2

4 Lando Norris3 McLaren 37.594s 2

5 Charles Leclerc1 Ferrari 42.462s 2

6 Daniel Ricciardo McLaren 49.713s 2

7 Sergio Perez4 Red Bull 52.727s 3

8 Lance Stroll2 Aston Martin 54.505s 2

9 Carlos Sainz1 Ferrari 59.283s 2

10 Yuki Tsunoda3 AlphaTauri 65.704s 2

11 Kimi Raikkonen3 Alfa Romeo Racing 68.942s 2

12 Sebastian Vettel Aston Martin 72.229s 1

13 Esteban Ocon3 Alpine 73.934s 2

14 Antonio Giovinazzi2 Alfa Romeo Racing 76.449s 2

15 George Russell Williams 90.036s 2

16 Pierre Gasly11 AlphaTauri 1 LAP 3

17 Nicholas Latifi Williams 1 LAP 2

18 Mick Schumacher Haas 1 LAP 2

R Fernando Alonso Alpine 8 LAPS 3

R Nikita Mazepin Haas 40 LAPS 0