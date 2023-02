Uno sguardo alla Serie C, Girone B: in vetta si rallenta . Olbia trionfa nel derby

A cura di Marco Foianesi. Passo falso della capolista fermata in casa da una tosta Carrarese,che era reduce da 4 successi consecutivi.Uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca a mister Diana che ha commentato la partita:” Rischio di essere banale ma posso dire che non è stata una buona gara, si poteva fare meglio ma vincere sarebbe stato complicato perché non eravamo la solita squadra. Eravamo un po’ distratti e troppo lunghi.

A questo punto la chiave di volta del campionato sarà lo scontro diretto contro l’Entella tra due settimane: “Lo dicevamo anche prima di Cesena ma in realtà non è stato fatto ancora nulla. L’Entella è sempre stata forte come noi e il Cesena: oggi ha vinto contro l’Ancona mentre noi in quella sfida abbiamo avuto 10 palle gol che non abbiamo sfruttato. Detto questo, noi viviamo domenica per domenica. Se pensiamo già all’Entella, ci arriviamo fritti“.

È proprio l’Entella si candida in caso di vittoria nello scontro diretto come una possibile rivale verso la Serie B. Intanto ha strapazzato in trasferta L’Ancona con un rotondo 3-0

Il Cesena non approffita del passo falso della capolista e pareggia a reti bianche contro il Fiorenzuola. La squadra di Modesto esce delusa recriminando un penalty abbastanza evidente.

Il vero big match si è disputato in Sardegna nel derby sardo che ha visto trionfare l’Olbia contro la Torres trascinata da un superlativo Ragatzu arrivato a 13 reti in campionato che ha ribaltato la partita vincendo per 3-1.

In zona salvezza l’Imolese che rischia la penalizzazione ha pareggiato 1-1 contro il Gubbio. Colpo grosso del San Donato Tavernelle al suo sesto risultato consecutivo positivo che ha dilagato per 4-2 in trasferta a Pontedera. Chiude la classifica il Montevarchi che non è andato oltre lo 0-0 contro la Lucchese