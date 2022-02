Serie A: Lazio – Napoli 1-2, decide Fabian Ruiz al 94°

Gli azzurri di Spalletti agganciano al Milan in vetta alla classifica .Pedro risponde al vantaggio di Insigne, la decide Fabian Ruiz al 94′

Un gol di Fabian Ruiz al minuto 94 , e il napoli batte la lazio 2-1, nel posticipo della 27^ giornata Serie A. Azzurri che agganciano il Milan in testa alla classifica. Una serata ricca di emozioni quella dello stadio Olmpico con la lazio che fa gioco e il npoli che infila due volte la porta biancoceleste con due lampi dai fuoriclasse Insigne e Ruiz.

La squadra di Spalletti soffre per più di un’ora, ma passa in vantaggio al (62’) con un destro fulminate di Insigne da fuori area.

Il Napoli è in partita e dopo pochi minuti ancora Insigne va in gol , il Var annulla per fuorigioco.

La Lazio sembra subire il gioco del Napoli: Politamo sfiora il gol , Strakosha salva la porta biancoceleste.

Risponde la Lazio con Opina che si oppone al tiro di pedro.

Lo stesso spagnolo pareggia all’88’ , bella la volèeè di sinistro che buva Ospina. Sembra che il pareggio sia cosa fatta , invece al 94’ arriva il vantaggio azzurro con Fabian Ruiz , la splendida conclusione da fuori area ammutolisce lo stadio.

IL TABELLINO

Lazio-Napoli 1-2

Lazio (4-3-3): Strakosha ; Marusic , Luiz Felipe , Patric (39′ st Acerbi ), Radu (26′ st Hysaj ); Milinkovic-Savic , Leiva (39′ st Basic ), Luis Alberto ; Felipe Anderson (20′ st Pedro ), Immobile , Zaccagni 6.

Allenatore: Sarri

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6 Di Lorenzo , Rrahmani , Koulibaly , Mario Rui ; Demme (36′ st Lobotka ), Ruiz ; Politano (36′ st Ounas ), Zielinski (12′ st Elmas ), Insigne (45’+5 st Juan Jesus ); Osimhen .

Allenatore: Spalletti 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 17′ st Insigne (N), 43′ st Pedro (L), 45’+4 st Ruiz (N)

Ammoniti: Radu (L), Immobile (L), Zaccagni (L), Mario Rui (N), Fabian Ruiz (N)

Sergio Chiaretti /Redazione GdS)