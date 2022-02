Prisca Vicot in Umbria ospite alla Global Gym di Magione

Prisca già dal 22 Febbario in Umbria presso Global Gym di Magione fino al 28 Febbraio

Grazie alla Federazione Pugilistica Italiana ed il Presidente del Comitato Regionale Umbria, Simone Duchi, con il contributo della Global Gym Magione, Prisca Vicot, sarà ospite in Umbria in vista del Campionato Mondiale WBC Silver che si disputerà in Messico il prossimo Marzo.

DUCHI:” ciò che distingue il percorso di questa Atleta è senz’altro la sua predisposizione al sacrificio e l’umiltà che ha dimostrato in questi anni di carriera; ho voluto fortemente questa presenza in Italia (Umbria) con l’intento di trasmettere ai nostri giovani atleti questo spirito di sacrificio, che porta sempre a risultati importanti ed al successo di conseguenza”.

Una settimana di allenamenti alla Global Gym di Magione (PG) dove avrà la possibilità di confrontarsi con le nostre atlete Italiane, in vista della preparazione al Mondiale in Messico di Marzo.

_ Vincitore della Coppa di Francia Full Contact 2003 _ 1/2 di finale del Campionato del Mondo Full Contact 2003 (Batti il campione del mondo italiano in carica, poi batti il mio turno contro il futuro campione del mondo russo) _ 2004 Campione di Francia Full Contact classe B _ Campione di Francia Semi Contact 2004 _ Vincitore Coppa di Francia Semi Contact 2004 _1/4 di finale Campionato Europeo Light contact 2004 _ Vice Campione di Francia Full Contact 2005 classe A _ Vincitore Coppa di Francia Full Contact 2005 _ Campione Ile de France Boxe Anglaise 2005-2006 (1° lotta come un dilettante, battuto Karima Oulala, la tripla campionessa francese in carica) _ 1/4 di finale del Campionato francese di boxe 2005-2006 _ Vice campionessa di Francia Elite Boxe Française 2006 _ Campione d’Europa ISKA Full Contact 2006 _ Ile de France Campione di boxe 2006 – 2007 _ Vincitore Criterium des Espoirs Boxe Boxe 2007- 2008 _ 1/4 di finale Campionato Francese di Pugilato 2007- 2008 _ Vice Campione di Francia Full Contact 2008 c lasse A _ Ile de France Campione di boxe 2008- 2009 _ 1/4 di finale Campionato francese di boxe 2008 – 2009 Inizio boxe professionistico 2010;

Titoli vinti: _ Campione di Francia 2012 _ Campione di Francia 2013 _ Campione di Francia 2014 _ Campione Internazionale Bdb 2016 _ Campione Internazionale Bdb 2017 _ Finalista argento Wbc 2018 _ Campione del mondo Ubc 2018 _ Campione del mondo Ubc 2019 _ Campione del mondo Wibf 2019 _ Campione del mondo Gbu 2019 _ Campione del mondo Wbf 2019 _ Campione del mondo Wibf 2021 _ Campione del mondo Gbu 2021 Prossimo incontro: marzo 2022 Wbc Silver / Messico.

Intervista a Prisco Vicot a cura di un quotidiano francese

“Ci sono stati molti ostacoli sulla mia strada come pugile, ma non ho mai mollato. »

Ha avuto un viaggio tumultuoso ma si è sempre rialzata. Pugile professionista, campionessa del mondo nel 2018 e nel 2019, Prisca Vicot è una combattente che nessun ostacolo è riuscito a mettere fuori combattimento. Incontro con un guerriero che non è mai andato a letto.

Hai iniziato a boxare tardi, avevi 25 anni. Era la prima volta che praticavi un’attività sportiva?

No, ho sempre fatto sport. A scuola praticavo atletica leggera, giocavo anche a pallamano, calcio.

Mi stavo comportando molto bene ma all’epoca vivevo in campagna e lì lo sport femminile non era molto sviluppato.

Non c’erano possibilità di spingersi lontano in questo modo così, per forza di cose, mi sono rivolto ad altre discipline.

Quest’altra disciplina sarà inizialmente le arti marziali. Ti cimenterai in Viet Vo Dao, Jeet Kun Do, Grappling, Autodifesa…

Ho iniziato Viet Vo Dao quando avevo 17-18 anni. Ho praticato per due o tre anni e poi sono passato all’autodifesa.

A poco a poco ho abbandonato le arti marziali a favore degli sport da combattimento e mi sono dedicato al kick-boxing.

Perché il problema con le arti marziali è che bisogna esercitarsi a lungo per ottenere risultati ma, soprattutto, non si spende abbastanza, almeno per quanto mi riguarda.

Ho imparato grandi cose con queste discipline, ma non ha soddisfatto le mie aspettative. Con gli sport da combattimento potevo darmi fisicamente.

Menzioni anche la tua esigenza di misurarti con gli altri, la tua voglia di competere… Dopo il kickboxing, proverai il pieno contatto. Vincerai diversi titoli di campione di Francia e un titolo di campione d’Europa…

Dopo il kickboxing, sono passato rapidamente al pieno contatto e sono passato rapidamente alla competizione. Questo è ciò che mi motiva e ciò che mi ha sempre motivato.

Nelle arti marziali non c’era questo spirito di competizione e mi mancava. Sono sempre stato un concorrente nel cuore, fin da piccolo.

Qualunque cosa faccia, ho sempre voluto essere il migliore e mi sono sempre dato. Sono stato nella squadra francese full contact per diversi anni e ho iniziato ad avere risultati a livello nazionale.

Nel 2003 ho anche partecipato ai Mondiali e ho battuto il campione in carica quando nessuno mi aspettava.

Era un ricordo che ti è rimasto impresso?

Sì, ero nella squadra della Francia ed ero orgoglioso di rappresentare il mio paese. Per me, questo significava molto. Ho perso a metà ma, durante questo stesso evento, ho assistito all’incoronazione di un francese e, quando ho sentito l’inno nazionale, ho avuto la pelle d’oca.

Da quel giorno mi sono detto che, un giorno, anch’io diventerò campione del mondo.

È un’immagine che mi ha segnato perché sapevo che era possibile, che potevo farlo.

Cosa ti ha spinto a interrompere il contatto completo per dedicarti alla boxe?

Uno dei motivi è che la situazione in Francia non era sempre facile, sapevo che non avrei potuto evolvermi come avrei voluto.

L’altro motivo è che pensavo di aver fatto il trucco. Volevo vedere qualcos’altro.

Mi sono rivolto alla boxe e ho iniziato con la boxe francese. È durato un anno. Sono diventato vice-campione d’élite francese, ma non mi piaceva la disciplina e mi sono rivolto alla boxe inglese.

Inizierai con la boxe inglese amatoriale prima di decidere di diventare professionista. Cosa ha motivato questa scelta?

Il mio primo incontro da dilettante è stato contro il triplo campione in carica di Francia. Era il 2006 e l’ho picchiata. Era enorme.

In tutto ho praticato due o tre anni come dilettante ma sapevo di essere fatto per la boxe inglese professionistica. La boxe pro inglese è lunga, i Mondiali sono più di 10 round e per me è perfetto.

Da professionista, puoi colpire, è lo stile di boxe che mi si addice, è più in linea con il mio carattere.

È questa, per te, la differenza fondamentale?

Ciò che fondamentalmente differenzia la boxe amatoriale da quella professionista è il tocco. Per guadagnare punti nella boxe inglese amatoriale, devi toccare. Non mi va bene. Io, devo andare lì, per mettermi in contatto.

Stare sui miei supporti e girare, non è il mio stile. Mi piace atterrare e inviare piena potenza e tiri lunghi.

La boxe amatoriale, in generale, all’epoca prevedeva più di 3 o 4 round. La boxe professionistica inizia con 6 round e arriva fino a 10. Mi sono riconosciuta nella boxe pro inglese perché potevo dare tutto.

Il percorso, nonostante tutto, sarà difficile per te in Francia e sarai costretto ad andare a vedere come stanno andando le cose altrove…

Sapevo che in Francia non avevo pos

Perché la Germania e non un altro paese europeo, cosa ti ha spinto ad andarci?

Avevo fatto uno sparring weekend a Karlsruhe con Lucia Morelli, Nicole Boss… All’epoca erano i migliori al mondo e li tenevo alti. Ho parlato con il loro allenatore ed è così che ci sono arrivato.

È andata meglio che in Francia ma, ancora una volta, non è stato quello che ti aspettavi…

Germania, ci credevo. Lì, l’allenamento di boxe inglese è molto più avanzato che in Francia. Sono stato in grado di allenarmi e boxare anche se ho continuato a pagare i miei combattimenti.

La cosa meravigliosa era che i tedeschi erano completamente con me. Ho avuto un fan club e per quattro anni è stato molto forte. Mi hanno seguito ovunque, mi hanno anche dato un soprannome: “Il guerriero”.

Dici che dovevi pagare per i tuoi combattimenti, finanziarti. Quanto rappresenta per una stagione?

Va oltre la stagione. Per darti un’idea, quando ho fatto un Mondiale in Germania, mi è costato dai 12 ai 13.000 euro.

Questa somma comprende la borsa dell’avversario, il suo trasporto, le spese della Federazione, l’albergo, ho dovuto anche pagare il controllo antidoping

Come fai a organizzare combattimenti tu che non hai né aiuti né sponsor?

Ho sempre pagato, molto caro, senza mai guadagnare, ma è una scelta di vita. Non ho mai avuto sponsor, quindi ad esempio non vado in discoteca, risparmio denaro.

Opero con prestiti bancari e, ogni volta che posso, metto da parte i soldi per ricostituire la mia linea di credito.

Hai mai avuto momenti di sconforto, voglia di buttare via tutto?

Quando ho qualcosa in mente, non mi arrendo. La mia vita era lavoro-sonno. Avevo un’idea fissa: riuscire. Ci sono stati momenti più difficili di altri. Spesso ho dato la mia fiducia ed è stato abusato.

In Germania, ad esempio, ho avuto il supporto di un fornitore di attrezzature per guanti, ma sono stato derubato dal manager.

Mi sono successe cose pazze ma non posso rimanere in una situazione di fallimento. Quando le cose non vanno bene, guardo altrove, mi riprendo.

Do il 10.000% per la boxe.

La forza per continuare, dove la prendi?

Mia madre ha cresciuto me e mia sorella da sola. Ha lavorato molto duramente dall’età di 12 anni per tirare avanti, così non ci siamo persi nulla. È il mio idolo.

Io, a parte questo, non posso lamentarmi. Quando vedo tutti i sacrifici che ha fatto per noi, so che non potrò mai ripagarla.

Questa rabbia, penso che sia grazie a lei che ce l’ho. Ha sempre combattuto.

Col senno di poi, questa parentesi tedesca, cosa diresti? Che ti abbia dato un po’ di quel riconoscimento che stavi aspettando?

Il riconoscimento è arrivato davvero solo dopo il grande incontro che ho avuto a Chicago, negli Stati Uniti, nel febbraio 2020. Era il mio sogno boxare lì. Ci sono andato con l’idea di dimostrare il mio valore al mondo.

Ero contrario al numero 3 del mondo. Ho dato tutto quello che avevo in questa lotta e, alla fine, è stato grandioso perché l’annunciatore ha detto che, sul ring, aveva visto non uno, ma due campioni del mondo!

È negli Stati Uniti che ti riprenderai. Due anni fa sei stato notato da Luis Tapia, il manager, tra gli altri, di Layla McCarter, numero 1 del mondo in -66 chili. Ti prenderà sotto la sua ala. Com’è andato il tuo incontro?

Luis e Layla mi hanno seguito su Facebook. Credo che Luis avesse visto alcuni dei miei combattimenti su YouTube. Ci siamo messi in contatto nel 2020 e ci siamo conosciuti.

La sensazione è passata subito. Anche se sono stato avuto in passato, agisco ancora con il cuore, l’istinto e sentivo che era una persona reale. Entrambi ci siamo trovati subito d’accordo.

Luis mi ha chiesto cosa mi aspettassi da lui. Gli ho detto che volevo difendere le mie cinture mondiali, mi ha detto OK e l’avventura è iniziata da lì.

Cosa ti ha portato in due anni di collaborazione?

È grazie a Luis e Layla, in particolare, che ho potuto prendere davvero coscienza del mio valore. Ora mi sento come se potessi fare qualcosa, realizzo il mio potenziale.

Grazie a loro, mi sono persino reso conto di avere margini di miglioramento e questo ha aumentato di dieci volte la mia rabbia. Ti rendi conto, se mi fossi allenato così per dieci anni, che risultati avrei potuto ottenere?

Io, voglio fare qualcosa di enorme e darò tutto per questo.

Grazie a lui, d’ora in poi, potrai concentrarti solo sulla tua boxe?

Prima del mio incontro con Luis, ho gestito tutto. Ero sia il promotore di me stesso che il mio manager. Finanze a parte, dovevo prendere contatto con i miei avversari, occuparmi degli hotel, gestire i bonus… Luis è stato il primo a propormi un piano di carriera.

In precedenza, tutto dipende

Pensi che gli americani abbiano, a differenza di noi forse, una vera cultura della boxe?

Non c’è foto. Adoro gli Stati Uniti per questo, la loro cultura dello sport, la loro cultura dei risultati. Lì, le persone vengono giudicate solo in base ai loro risultati e gli vengono forniti i mezzi per raggiungerli.

Questo è ciò che è straordinario e ciò che non abbiamo in Europa e ancor meno in Francia. È un’altra cultura, un’altra mentalità e, con loro, mi sento qualcuno.

Concretamente, come si opera da remoto?

Ho un allenatore a San Diego e il mio manager a Las Vegas. In Francia mi alleno con Christian Wilmouth. Insieme stiamo lavorando sulle basi che, per me, sono importanti e che faranno la differenza in futuro.

Christian è l’allenatore che ho sempre sognato di avere da quando ho iniziato a boxare. Prima facevo il pendolare tra la Germania e il Belgio per fare sparring per prepararmi.

L’idea ora è di smettere di correre in giro e continuare solo i campi di addestramento qui con Christian e negli Stati Uniti.

Come vedi il tuo futuro adesso?

Ho realizzato il mio sogno di essere campione del mondo nel 2018 ed è stato qualcosa di enorme. Ho confermato il mio titolo nel 2019. Oggi sono a venti incontri – dodici vittorie, otto sconfitte – undici titoli di cui cinque mondiali e due internazionali.

Lì ho una grande rissa, il 29 ottobre (NdR: contro il brasiliano Simone Aparecida da Silva alla Comarca Lagunera, in Messico) e ce n’è anche una molto grande che arriva il 16 gennaio o febbraio 2022.

Sono due grandi obiettivi, non devo mancare a me stesso, ma sono molto ben supervisionato e li affronto con calma. Credo che tu abbia una sola vita e che devi viverla al 100%.

A più o meno breve termine, il mio sogno è boxare negli Stati Uniti e combattere lì un combattimento titanico!