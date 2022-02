Napoli, Spalletti:” ci rompono i co……, ma questa è una grande squadra con un grande carattere”

“Questi sono ragazzi che non hanno paura di niente“.

Luciano Spalletti è un mix di soddisfazione e tensione al termine del match contro la Lazio, vinto in extremis grazie al gol di Fabian Ruiz che ha fissato il risultato sul 2-1: “Ci rompono i coglioni dicendo che non abbiamo carattere, e invece la mia squadra ne ha eccome. Non abbiamo accettato il pareggio contro una Lazio che sta molto bene e siamo andati a prenderci il successo”. Tre punti pesanti in chiave scudetto: “Noi lottiamo per grandi obiettivi, siamo davanti a squadre attrezzate. Ma non si può dire che dobbiamo vincere altrimenti è fallimento, questo non è vero e non è giusto”.