Il Napoli si è preso i tre punti contro la Lazio e ha raggiunto in vetta alla classifica il Milan, sorpassando l’Inter. Un successo arrivato in pieno recupero grazie alla prodezza di Fabian Ruiz, autore del 2-1 finale. Vittoria salutata dal presidente De Laurentiis con un tweet: “Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così”.

