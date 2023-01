Tennistavolo Sassari: doppia trasferta per la A2 maschile campionato intercup

Fine settimana intenso per il Tennistavolo Sassari, che gioca in trasferta sia per la A2 maschile sia per i quarti di finale dell’Intercup.Ph.; la A-2 maschile

Si comincia a Torino sabato alle 16.30 per il recupero del quarto turno d’andata contro la Torino Eurologistica. Vero e proprio spareggio per il quarto posto, dato che le due formazioni sono appaiate a 8 punti, anche se la formazione piemontese ha una partita in meno.

Torino è reduce dal pareggio per 3-3 contro la capolista Bagnolese, grazie ai due successi di Damiano Seretti (numero 32 del ranking) e alla vittoria di Federico Vallino Costassa (numero 19). La squadra è completata da Costantino Cappuccio (al 49° posto del ranking).

Il terzetto Marco Poma-Ganiyu Ashimiyu-Marco Bressan è reduce invece dalla sconfitta esterna col Pieve Emanuele per 4-2.

Il coach Mario Santona commenta: “Dopo un bel girone d’andata abbiamo sbagliato l’ultima gara col Pieve e la classifica resta corta, tra arrivare secondi e penultimi passano pochi punti, quindi siamo concentrati per la trasferta di Torino”

Coppa europea – Appuntamento con la storia del club domenica pomeriggio a Bordeaux per i quarti di finale dell’Intercup: si gioca alle 16.30. Gara secca quella sul campo francese, dove il Tennistavolo Sassari è opposto ai francesi del SAM Tennis de Table. Chi vince va in semifinale di quella che viene definito il trofeo Josef Simecek.

La squadra francese ha superato nel turno precedente gli austriaci del Halbturn per 4-1. Il team è composto da Luca Samar, e da Remi Pauly e Andreas Faucher.

Invece la squadra di Mario Santona ha superato i tedeschi dell’Haus-Essen per 4-2. “Molto bella la possibilità di giocarci l’approdo in semifinale in una competizione europea, ma prima pensiamo alla gara di Torino e poi a quella contro il Bordeaux”.