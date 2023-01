Salernitana , Nicola:”mi è piaciuto molto lo spirito dei ragazzi”

Per Davide Nicola , dopo la sconfittainterna contro il napoli , la vittoria contro il Lecce è una vera boccata d’ossigeno , sopratutto per il morale della squadra per la corsa verso la salvezza. Ph. GdS

“Abbiamo trovato ciò che stavamo cercando. Abbiamo modificato qualcosa a livello tattico, avevamo bisogno di ritrovare una certa compattezza – ha spiegato l’allenatore della Salernitana a Dazn -. Mi è piaciuta molto la partita e anche lo spirito dei ragazzi. Dobbiamo proseguire su questo cammino. Credo nella squadra che alleno. Stasera era importante, non ci nascondiamo quando dobbiamo incontrare squadre del nostro livello”. Sulla prova di Dia. “Ha fatto una partita straordinaria sotto tutti i punti di vista. Non possiamo più permetterci di fare partite in cui non mettiamo il sacrificio come qualità”.