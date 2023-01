Nuovi Orizzonti Taranto, nuova sfida in trasferta a Ruvo per continuare a vincere

Parlano le under Molino e Martelli: “Qui c’è un bel gruppo, vogliamo dimostrare il nostro valore in campionato dai valori tecnici importanti”

Continuare a vincere. Con questo spirito la Nuovi Orizzonti Taranto affronterà la prossima sfida di campionato in programma domenica (palla a due alle 18), fuori casa, contro la Talos Basket Ruvo.

Nel match di andata il team allenato da coach Orlando disputò una gara eccellente, iniziando a macinare punti in un campionato altamente equilibrato.

La vittoria contro la Mens Sana Mesagne, ha confermato la voglia della squadra ionica di disputare un torneo importante e ha consentito al neo acquisto Manolova di amalgamarsi meglio con una formazione che ha dovuto fare a meno del capitano Cimelli per infortunio.

Al PalaColombo di Ruvo, non sarà facile fare punti, ma il clima di entusiasmo che si avverte in casa Taranto può fare la differenza. Lo confermano le due under Molino e Martelli.

“Siamo tutte unite, tra noi c’è un rapporto speciale – esordisce Molino – La pressione che si avverte è tanta, però dentro al campo faccio ciò che so fare e indossare questa maglia da emozione. Questo è un campionato difficile, tutte le squadre sono di alto livello. La nostra forza è la società, vogliamo fare bene.”

Segue Martelli – “Qui c’è un bel gruppo, aspetto che mi aiuta a migliorare. Questa maglia mi permette di rappresentare la mia città. Questo è un campionato molto tecnico. Tutte noi coltiviamo un sogno, abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore.”

Ufficio Stampa & Comunicazione

Maurizo Mazzarella