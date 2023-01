Nasce Lamborghini Roma by DL Racing per puntare in alto nel GT 2023

Si annuncia ricca di eventi la prima stagione del nuovo team scaturito dalla partnership tra la prestigiosa concessione della Capitale e la scuderia milanese: pronte due Huracan ST Evo2 per il Campionato Italiano GT Sprint ed Endurance e per il Lamborghini SuperTrofeo Europe, mentre sono tre gli esemplari previsti nel SuperSport Series GT. Assistenza tecnica affidata a Target Racing,.

Roma/Milano. Dalla partnership tra Lamborghini Roma e DL Racing è nata una nuova realtà motorsport che ambisce a ben figurare a ogni livello nelle serie Gran Turismo pronte ad animare la stagione 2023 dell’automobilismo. Il team è stato ribattezzato in maniera inequivocabile Lamborghini Roma by DL Racing e si presenta in un panorama quanto mai competitivo con un organigramma di massimo livello, la gestione tecnica in pista affidata in esclusiva a una compagine vincente come Target Racing e una serie di programmi sportivi di punta sia nazionali sia internazionali, ideali anche per il lancio di giovani talenti emergenti e per esaltare la passione più pura di piloti non professionisti.

Per DL Racing, scuderia milanese che fa capo all’imprenditore e pilota Diego Locanto, è la sfida più ambiziosa del 2023 dopo che la stagione 2022 ha concretizzato una cavalcata esaltante e “a tutto campo” mietendo esperienza sui circuiti e nelle serie principali d’Italia e anche in Europa, affinando così un know-how sempre più ad ampio spettro nel circus del motorsport.

Per Lamborghini Roma la nuova realtà rappresenta un profondo rinnovamento e l’opportunità dell’effettivo raddoppio di quanto portato in pista nel 2022. Sulla scia dei risultati conseguiti nella stagione d’esordio lo scorso anno, la prestigiosa concessione capitolina ha deciso di investire ulteriormente ripresentandosi con una figura del calibro di Fabrizio Del Monte nel ruolo di Team Manager e con il pilota Marco Santanocita, che di Lamborghini Roma è General Manager.

Grazie alla partnership realizzata, Lamborghini Roma by DL Racing quest’anno schiererà due Lamborghini Huracan ST Evo2 in entrambe le serie del Campionato Italiano GT (Sprint ed Endurance) e nel monomarca internazionale Lamborghini SuperTrofeo Europe, comprese le Grand Finals di fine stagione. Inoltre, gli impegni nelle serie principali saranno affiancati da un programma che prevede il coinvolgimento di ben tre vetture nel nuovo campionato SuperSport Series GT che si disputa nell’ambito degli FX Racing Weekend. I nominativi di piloti ed equipaggi coinvolti nei vari impegni saranno annunciati nelle prossime settimane.

Diego Locanto (DL Racing) dichiara: “Questa nuova ‘superscuderia’ è stata fortemente voluta da entrambe le realtà. Nasce dalla genuina passione delle persone coinvolte e dal desiderio di far crescere il progetto fino a diventare una realtà di primissimo piano. Siamo pronti a competere in più campionati e a cercare di vincere, ecco perché tecnicamente abbiamo puntato su Target Racing, compagine impegnata da anni ai vertici. Ci attende un duro lavoro, con tanti piloti in azione nei 4 campionati principali e magari in ulteriori programmi che stiamo pianificando. E il lavoro comprenderà anche l’attività di scouting di nuovi, giovanissimi talenti provenienti da ogni parte del mondo, tanto che già quest’anno nel SuperTrofeo lanceremo un rookie egiziano di appena 16 anni, Ibrahim Badawi”.

Diego LoCanto

Marco Santanocita (Lamborghini Roma) aggiunge: “Il raddoppio dell’impegno di Lamborghini Roma in ambito Motorsport è il suggello del grande successo ottenuto nella prima stagione di attività, che ci ha portato subito a essere protagonisti in ambito campionato GT Italia e nel Super Trofeo Monomarca Lamborghini a livello internazionale. Il Motorsport per Lamborghini Roma è un asset fondamentale per lo sviluppo e l’affermazione del Brand sul nostro territorio e nei contesti esteri più allargati. Grazie alla competenza e professionalità di DL Racing e alla continuità di gestione garantita da Fabrizio del Monte siamo certi che porteremo la nostra scuderia al next stage e siamo pronti a cogliere crescenti successi grazie all’impegno e alla passione personale che tutti noi in Lamborghini Roma mettiamo ogni giorno”.

Marco Santonocita