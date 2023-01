Lecce , Baroni:” stiamo commettendo degli errori”

Baroni e il suo Lecce incassa una sconfitta contro una diretta concorrente per la lotta salvezza.

Il tecnico salentino nel post-partita:

“I ragazzi stanno commttemndo degli erroriche in questo momento ci stanno penalizzando. Prendere gol con alcune leggerenze complica le partite. Abbiamo avuto diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo. Ora c’è da analizzare la partita senza drammi – ha spiegato il tecnico a Dazn – Non è facile attaccare una squadra molto bassa davanti all’area di rigore. Devi sfruttare le occasioni che ti crei, la squadra ha fatto bene come volontà. C’è da lavorare sulle leggerezze. La prestazione la squadra l’ha centrata. Loro sono stati molto bravi a fare una partita difensiva”.