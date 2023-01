Il Capitano forever,con la maglia cucita sul petto ed un numero che nessun altro potrà mai più avere. La figurina solidale, stampata in due versioni, sarà presentata domani, sabato 28 gennaio, alle ore 10.30, presso il Museo della Storia del Genoa (via al Porto Antico, 4 – Genova), ingresso libero.

L’Associazione Figurine Forever di Bologna dopo Giovanni Del Prà, celebra Gianluca Signorini con la figurina solidale Celebrative Sticker #34, Il Capitano forever con la maglia cucita sul petto ed un numero che nessun altro potrà mai più avere.

A Genova Signorini arriva nel 1988. Qui conosce i momenti più epici ed importanti della sua carriera agonistica, il primo anno conquista la Serie A, negli anni successivi il Grifone fa la storia e lascia il segno in Italia come in Europa, con la semifinale raggiunta in Coppa Uefa nella stagione 1991-1992, grazie anche alla memorabile vittoria ad Anfield Road in casa del Liverpool.

Gianluca Signorini se ne è andato a soli 42 anni, il 6 novembre 2002, a causa della SLA; in realtà è ancora qui con noi, genoani, pisani, amanti delle storie di sport e vita che si intrecciano. Gianluca è presente nel cuore degli amanti del calcio, Signorini è un mito che vivrà per sempre.

La figurina solidale, stampata in due versioni, sarà presentata domani, sabato 28 gennaio, alle ore 10.30, presso il Museo della Storia del Genoa (via al Porto Antico, 4 – Genova), ingresso libero.

L’Associazione Figurine Forever donerà 80 copie della figurina solidale al Museo al fine di sostenere le iniziative di cultura sportiva e memoria storica.

Per portare a casa una copia è richiesta un’offerta libera a partire da 5,00 euro.

Nelle 100 figurine a tiratura limitata e numerata, che restano in gestione a Figurine Forever, la numero 6 è stata donata alla famiglia Signorini e la numero 93 al Museo.

Alla presentazione saranno presenti:

Benedetta Signorini – figlia del mitico numero 6 rossoblu

Franco Abrile e Giovanni Villani – Museo della Storia del Genoa

Emiliano Nanni – Presidente Associazione Figurine Forever

altri ospiti sono in via di conferma