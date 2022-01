Misano 100: la gara dilettanti under 23 ed élite, novità 2022 degli Open Games al Misano World Circuit

Ci saranno anche i migliori dilettanti delle categorie under 23 ed élite italiani domenica 27 febbraio a sfidarsi e a regalare emozioni nella spettacolare e suggestiva cornice dell’Autodromo di Misano Adriatico dedicato a Marco Simoncelli nella nuovissima Misano 100.

Un fine settimana completamente dedicato agli sport non motoristici con i cicloamatori protagonisti sabato 26 (Gran Premio Open Games Amatori) ed il giorno seguente gli under 23 e gli élite (una novità assoluta) ad inaugurare la stagione agonistica su strada per la regione Emilia Romagna.

La firma organizzativa dell’evento sarà quella di Eurobike Riccione in sinergia con la neonata società sportiva Team Misano, senza dimenticare il patrocinio e il sostegno fondamentale all’iniziativa che arrivano in primis dal Comune di Misano Adriatico e dal Misano World Circuit.

“Sarà una due giorni per il ciclismo spettacolare – rilancia l’organizzatore Valeriano Pesaresi -. I cicloamatori in gara il sabato come da qualche anno a questa parte avranno l’occasione di confrontarsi in uno scenario unico. La novità allettante di quest’anno è la gara di apertura su strada in Emilia Romagna per i dilettanti under 23 ed élite, dando la possibilità ai giovani talenti emergenti del nostro ciclismo di potersi sfidare in un contesto straordinario ed affascinante”.

Il Misano World Circuit misura 4,226 chilometri e i dilettanti gareggeranno sulla distanza di 25 giri per un totale complessivo di 105,650 chilometri (partenza ufficiale fissata alle 13:15).

Foto panoramica autodromo Misano tratta dal portale Motorsite.it