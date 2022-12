SERIE BKT – Bari -Genoa 1-2

Nell’ultimo match, posticipo del 19^ giornata . il Genooia batte il Bari 2-1. I rossoblu centrano la terza vittoriae un solo pareggio dall’arrivo in panchina di Gilardino .

Il Genoa batte il bari 2-1 e scavaclca in classifica i pugliesi raggiungendo il terzo posto solitario. Grifone in vantaggio dopo appena 100 secondi con il lampo di Puscas, ma i pugliesi non si scompongono e al 33’ Cheddira .Nella ripresa al 58’ ancora liguri in vantaggio grazie a Gudmundsson in mischia.

LA CLASSIFICA

Frosinone 39 punti, Reggina 36, Genoa 33, Bari 30, Pisa 29, Parma 27, Ternana 26, Sudtirol 26, Ascoli 25, Modena 25, Cagliari 25, Brescia 25, Palermo 24, Benevento 22, Como 22, SPAL 20, Venezia 20, Perugia 19, Cittadella 19, Cosenza 17.