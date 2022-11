Ternana, notizia bomba! il presidente Bandecchi licenzia il tecnico Lucarelli

La sconfitta contro il Pisa (3-1) , la caausa con la quale il prsidente delle ‘Fere’ Stefano bandecchi da il ben servito al tecnico Lucarelli. Foto GdS)

Ieri sera , così come riportano alcuni siti online Cristiano Lucarelli sulla panchina rossoverde dall’estate 2020(scadenza contratto 2035) , tecnico della promozione record in B e supercoppa di serie C è stato esonerato.

Ecco il comunicato della società: «La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia l’allenatore livornese per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune umane e professionali»,