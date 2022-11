Qatar 2022 – Messi – Fernandez! Argentina – Messico 2-0

L’Argentina repira dopo lo ‘storico’ passo falso con l’Arabia Saudita all’esordio, la squadra di Scaloni batte 2-0 il Messico e riprende la giusta strada poer un posto agli ottavi di finale .

La paura della formazione Albiceleste di commettere un’altro passo falso a indirizzato il match sui binari dell’aggressività , la foga ha eveidenziato imprecisione .Il primo tempo si chiude senza tiri in porta . Nella ripresa la classe del nunero uno al Mondo :Messi (64′) sblocca la gara con un tiro di sinistro dal limite. La gioa è immensa , e lo sguardo al cielo della ‘Pulce’ è tutto un programma. Sulle ali dell’entusiamo al cospetto di un Messico sempre rinunciatario e slegato, all'(87′) Fernandez (87′) mette il risultato in cassaforte con un gran destro a giro. Prossimo match per l’Argentina ,contro la Polonia dentro , o fuori.





IL TABELLINO

ARGENTINA-MESSICO 2-0

Argentina (4-3-3): Martinez ; Montiel (18′ st Molina ), Otamendi , Lisandro Martinez , Acuna ; De Paul , G. Rodriguez (12′ st Fernandez ), Mac Allister (24’st Palacios ); Di Maria (24′ st Romero ), Lautaro Martinez (18′ st Alvarez ), Messi .

A disp.: Armani, Rulli, Foyth, Tagliafico, Paredes, Pezzella, Correa, Almada, Gomez, Dybala. All.: Scaloni

Messico (3-4-1-2): Ochoa ; Araujo , Montes6, Moreno ; Alvarez (21′ st Jimenez ), Herrera , Guardado (41′ Gutierrez ), Gallardo ; Chavez ; Vega (21′ st Antuna ), Lozano (28′ st Alvarado ).

A disp.: Talavera, Cota, Vasquez, Arteaga, Romo, Rodriguez, Funes Mori, Pineda, Sanchez, Martin, Alvarez. All.: Martino

Arbitro: Orsato

Marcatori: 19′ st Messi (A), 42′ st Fernandez (A)

Ammoniti: Montiel (A); Araujo, Gutierrez, Herrera (M)

Note: recupero 5′ + 6′