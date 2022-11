Qatar 2022 – Giappine – Csta Riva0-1

Il Costa Rica barre il Giappone 1-0 e aggancia i nipponici nel gruppo E dei Mondiali in Qatar.

Ove fosse possibile il pubblico presente al match potrebb richiedere il rimborso del biglietto per una gara ricca di noia e senza alcuna emozione circostanza alla base del giuoco del calcio. Invece , come spesso accade , un solo tro del Costa Rica scagliato da Fuller a dieci minuti dal 90’ regala la prima gioia ai centroamericani, che si rialzano dopo il tracollo dell’esordio con la Spagna. Per il Giappone occasione persa dopo la bella vittoria con la Germania. Null’altro da segnalre.

IL TABELLINO

GIAPPONE-COSTA RICA 0-1

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda , Yamane (17’ st Mitoma ), Itakura , Yoshida , Nagatomo (1’ st H. Ito ), Endo , Morita , Doan (22’ st J. Ito ), Kamada , Soma (37’ st Minamino), Ueda (1’ st Asano ). A disp.: Kawashima, Schmidt, Kubo, Machino, Maeda, Sakai, Shibasaki, Tanaka, Taniguchi, Tomiyasu. Ct: Moriyasi

COSTA RICA (4-4-2): Navas , Waston, Duarte , Calvo , Oviedo , Fuller , Borges (44’ st Salas ), Tejeda , Torres (25’ st Aguilera ), Campbell (50’ st Chachon ), Contreras (25’ st Bennette ). A disp.: Alvarado, Sequeira, Hernandez, Lopez, Martinez, Matarrita, Ruiz, Vargas, Venegas, Wilson, Zamora. Ct: Suarez

Marcatore: st 36’ Fuller (C)

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Ammoniti: Contreras, Yamane, Borges, Calvo, Itakura, Endo

Note: recupero 1’ + 6’