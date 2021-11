Serie BKT – 14^ giornata

la Serie Cadetta con gli anticipi del venerdì. debutto di Iahini sulla panchina del Parma.

Crotone -Vicenza pareggiano 1-1.La Ternana porta via un pari dallo Stadio del mare contro il Lecce (3-3).

Oggi (sabato) , la Cremonese fara visita all’Alessandria , il Monza al Del Duca con l’Ascoli.

Il clou il match tra Brescia e Pisa, non da meno quello tra Benevento e reggina. Al Curi ,Perugia-Cittadella per aspiranti protagoniste. Domenica infine esordio per Iachini sulla panchina del Parma, al Tardini arriva il Como.,

Venerdì 26 novembre

Crotone-Vicenza 0-1 (67′ Giacomelli)

Lecce-Ternana 3-3 (10′ Falletti, 11′ Majer, 43′, 58′ Strefezza, 56′ Donnarumma, 72′ Partipilo)

Sabato 27 novembre

Alessandria-Cremonese ore 14.00

Cosenza-Spal ore 14.00

Benevento-Reggina ore 14.00

Ascoli-Monza ore 14.00

Frosinone-Pordenone ore 14.00

Brescia-Pisa ore 16.15

Perugia-Cittadella ore 18.30

Domenica 28 novembre

Como-Parma ore 20.30

CLASSIFICA

Brescia 27

Pisa 25

Lecce 25

Reggina 22

Frosinone 22

Cremonese 22

Ascoli 21

Monza 21

Cittadella 20

Perugia 20

Benevento 19

Como 19

Ternana 18

Parma 17

Cosenza 15

Spal 14

Alessandria 11

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 3