Serie A: Venezia-Inter 0-2

l’Inter batte 2-0 il Venezia e si porta a -1 dalla vetta occupata dalla coppia Napoli-Milan.

Calhanoglu al 34′ , destro da fuori area che sorprende Romero. Il Venezia subisce il gioco dei nerazzurri , ma al 39′ Handanovici evita il pari ad Aramu.

Nella ripresa il Venezia si rende più pericoloso , l’Inter controlla sfiorando nerazzurri più volte il raddoppio con Skriniar, Dzeko e Dimarco prima del rigore di Lautaro trasformato al 96′, il fallo di mano ina rea di Haps.

IL TABELLINO

VENEZIA-INTER 0-2

Venezia (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi (17′ st Johnsen), Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu (39′ st Crnigoj), Vacca (26′ st Tessmann), Busio; Aramu (26′ st Henry), Kiyine; Okereke (39′ st Forte). A disp.: Lezzerini, Molinaro, Sigurdsson, Modolo, Heymans, Svoboda, Peretz. All.: Zanetti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Darmian (26′ st Dumfries), Barella (37′ st Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu (12′ st Vecino), Perisic (37′ st D’Ambrosio); Dzeko, Correa (13′ st Lautaro Martinez). A disp.: Cordaz, Radu, Sensi, Ranocchia, Satriano. All.: Inzaghi

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 34′ Calhanoglu (I), 51′ st rig. Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Aramu (V)

Espulsi:

Note: Ammonito il tecnico Zanetti (V) per proteste