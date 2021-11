Serie A: Empoli-Fiorentina 2-1

L’Empoli vince il derby (2-1). POinamoneti al 45′ del secondo tempo regala tre punti alla squadra di Andreazzoli

Non è bastato alla Viola il domunio per oltre la metà del match . In vantaggio con Vlahovic, la Fiorentina spreca varie opportunità e poi si fa beffare negli ultimi minuti. Bandinelli su errore di Terracciano e Pinamonti al termine di una ripartenza perfetta regalano alla tifoseria empolese tre punti di enorme importanza per la classifica.

IL TABELLINO

EMPOLI-FIORENTINA 2-1

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Stojanovic , Tonelli , Luperto , Parisi (27′ st Marchizza 6; Zurkowski (44′ pt Haas ), Ricci , Henderson (13′ st Bandinelli ), Di Francesco (27′ st La Mantia ); Cutrone (13′ st Bajrami ), Pinamonti . Allenatore: Andreazzoli . A disp.: Ujkani, Ismajili, Romagnoli, Fiamozzi, Viti, Stulac, Mancuso.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Odriozola , Milenkovic , Martinez Quarta , Biraghi ; Bonaventura (33′ st Maleh ), Torreira (40′ st Amrabat ), Duncan (1′ st Castrovilli ); Callejon , Vlahovic, Saponara (13′ st N. Gonzalez ). Allenatore: Italiano . A disp.: Rosati, Cerofolini, Frison, Igor, Venuti, Terzic, Munteanu, Sottil.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 12′ st Vlahovic (F), 42′ st Bandinelli (E), 45′ st Pinamonti (E)

Ammoniti: Tonelli (E), Torreira (F)