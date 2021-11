Juve , plusvalenze. Perquisizioni a Torino e Milano

La Guradia di Finanza ha perquisiti i locali di pertinenza della Juven a Torino e Milano.

Le Fiamme Gialle stannorecuperando documenti relativi alla compravendita di calciatori e alla formazione dei bilanci per gli anni 2019-21. Il presidente Agnelli, il vicepresidente Nedved, l’ex ds Paratici e altri tre dirigenti ed ex dirigenti bianconeri dell’area finanziaria sarebbero indagati con l’ipotesi di falso in bilancio e false fatturazioni. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino, delegati alle indagini, sono stati incaricati di reperire documentazione ed altri elementi utili relativi ai bilanci societari approvati negli anni dal 2019 al 2021, con riferimento sia alle compravendite di diritti alla prestazione I sportive dei giocatori, sia alla regolare formazione dei bilanci. Tra gli indagati, sempre secondo quanto si apprende, ci sono anche

l’attuale Chief Corporate & Financial Officer Stefano Cerrato, l’ex Chief Corporate & Financial Officer, Stefano Bertola e l’ex dirigente finanziario Marco Re.