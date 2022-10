Juventus: Codacons avvia azione collettiva in favore dei tifosi e azionisti

SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE IL MODULO PER COSTITUIRSI PARTE OFFESA NELL’INCHIESTA DELLA PROCURA SULLE PLUSVALENZE

Il Codacons scende in campo sul caso della Juventus e avvia oggi una azione collettiva in favore di tifosi della squadra e azionisti della società

Da notizie di stampa degli ultimi giorni è emersa la chiusura delle indagini sulle plusvalenze e sugli stipendi della società Juventus Football Club S.p.A, con la Procura di Torino che avrebbe notificato ai componenti del Consiglio d’amministrazione del club bianconero l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, iniziate nel 2021, per i reati di falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato, trattandosi di una società quotata in Borsa – spiega il Codacons – Secondo l’accusa sarebbero stati alterati bilanci quale conseguenza «di un anomalo ricorso ad operazioni di scambio dei diritti alle prestazioni sportive di un elevato numero di atleti, operazioni, per altro, nel complesso distoniche nel panorama nazionale». Secondo gli inquirenti le «operazioni di scambio, che, non generano flussi finanziari di sorta, risultano, concluse a valori stabiliti dalle parti in modo arbitrario e con lo scopo di far fronte alle necessità di bilancio del momento: tali operazioni sono state ritenute fittizie».

Se le accuse fossero confermate, è chiaro che ne deriverebbe un danno ai tifosi della squadra (abbonamenti allo stadio, canone pay tv e spese varie) e agli azionisti, in termini di perdite economiche legate ad una società che avrebbe posto in essere manovre truffaldine ai danni dei soci e dei terzi.

Per questo il Codacons ha deciso di lanciare una azione collettiva mettendo a disposizione degli interessati una nomina di parte offesa: in questo modo sarà possibile dichiararsi parte lesa e parte offesa nel procedimento penale scaturito a seguito delle indagini compiute dalla Procura e legittimarsi a richiedere il risarcimento del danno subito nella misura che sarà liquidata in via equitativa.

Per info e adesioni https://codacons.it/plusvalenze-juve-tutela/