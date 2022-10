Il Cagliari calcio ufficializza anche la fine del rapporto con il direttore generale Mario Passetti.

“Dal 2014 nell’organigramma e direttore generale dal 2017, il presidente Tommaso Giulini e tutto il club gli rivolgono i più sentiti ringraziamenti per il grande contributo fornito in molteplici ambiti, garantendo costantemente dedizione e competenza per la crescita della società.