Aspri Harbour Club Milano- la penna del grande Gianni Clerici raccontata all’Aspria Harbour Club nel nuovo libro curato da Carlo Annovazzi

spria Harbour Club dedicato alla presentazione del libro “Gianni Clerici. Gesti bianchi a Milano” che si terrà lunedì 7 novembre alle ore 18.00 presso l’esclusivo Country Club milanese.

Il libro, curato da Carlo Annovazzi, raccoglie gli articoli firmati da Gianni Clerici, grande giornalista e uno dei maggiori esperti di tennis del mondo, in occasione dei tornei ATP tenutisi negli anni a Milano.

Al club l’evento di presentazione del nuovo libro “Gianni Clerici. Gesti bianchi a Milano” curato da Carlo Annovazzi, omaggio all’operato del celebre giornalista sportivo

.È con grande orgoglio che Aspria Harbour Club, oasi di sport e relax in zona San Siro – Milano, ospiterà lunedì 7 novembre alle ore 18.00, la presentazione del libro “Gianni Clerici. Gesti bianchi a Milano”. Un’opera dedicata a Gianni Clerici, il grande giornalista e scrittore considerato uno dei maggiori esperti di tennis del mondo, tanto da essere inserito nel 2006 nella International Tennis Hall of Fame per la raffinatezza delle sue pubblicazioni.

Il libro curato da Carlo Annovazzi, caporedattore di Repubblica Milano e campione italiano e mondiale dei giornalisti tennisti, raccoglie gli articoli firmati da Clerici per La Repubblica in occasione dei tornei ATP – il circuito professionistico mondiale di tennis maschile organizzato dall’Association of Tennis Professionals – avvenuti negli anni a Milano. Grazie alle parole di Clerici sarà possibile rivivere le gesta di campioni di fama internazionale: da Connors a Sinner passando per McEnroe, Becker e tutto il meglio della racchetta, più una storia per ripercorrere cento anni di tennis a Milano.

Per la presentazione, l’autore sceglie proprio l’esclusivo Country Club milanese che fu il palcoscenico dell’ultima uscita pubblica di Clerici, in occasione della tappa ATP del 2019. Un importante momento per Aspria Harbour Club Milano che con i suoi quasi 30 anni di presenza nel settore tennistico, rappresenta un punto fermo per giocatori professionisti ed amatori, grazie all’offerta di 18 campi da tennis su quattro diverse superfici, la collaborazione con alcune tra le scuole e i progetti più affermati per la formazione di atleti e giovani promesse – come la Vavassori Tennis Academy e il nuovo Schiavone Team Lab – e l’organizzazione di importanti tornei di rilevanza nazionale quali Aspria Charity Tournament e Milano ATP Challenger.

Prenderanno parte all’evento importanti nomi del panorama tennistico italiano come Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), e Renato Vavassori. In ultimo, ma non per importanza, saranno tra gli ospiti della serata la moglie del grande Gianni Clerici, Marianna, ed il figlio Luigi.

“Gianni Clerici. Gesti bianchi a Milano” è edito da La Repubblica e sarà distribuito in omaggio in allegato al quotidiano a partire dall’8 novembre.