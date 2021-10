Successo a Orvieto e Finale anche nei rally per il Motorsport Umbro

La Delegazione Regionale ACI Sport Umbria sottolinea l’exploit tecnico, sportivo e organizzativo della 48^ Cronoscalata della Castellana e la massiccia presenza e i risultati dei piloti locali, che il prossimo weekend al Città di Modena saranno di scena nell’attesa prova conclusiva nazionale dei Rally di Zona con l’equipaggio formato dalla folignate Chiara Galli e dal papà Paolo

Perugia. Dalle corse in salita ai rally. Il Motorsport Umbro ha vissuto un weekend da incorniciare alla 48^ Cronoscalata della Castellana, che a Orvieto ha ospitato la prima Finale Nazionale nella storia del Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM), e ora guarda all’appuntamento con la Finale Nazionale Rally Cup Italia 2021 il prossimo fine settimana al 41° Rally Città di Modena.

Riflettori dunque puntati verso la Finale dei Rally di Zona, che, in parallelo a quanto organizzato a Orvieto per le cronoscalate, attende i finalisti delle varie zone “rallistiche” in cui è suddivisa la Penisola, pronti a sfidarsi lungo le 7 prove speciali previste dall’evento emiliano. Come la Castellana, pure il Rally Città di Modena ha raccolto oltre 200 adesioni e fra queste c’è quella di un equipaggio umbro. Si tratta della folignate Chiara Galli e del papà Paolo Galli, che saranno in gara con il numero 220 su una Suzuki Swift di classe R1B e che di fatto rappresenteranno la Delegazione Regionale ACI Sport Umbria nella speciale classifica dedicata proprio alle squadre delle varie regioni.

Per quanto riguarda Orvieto, oltre che fare gli onori di casa ospitando, tra piloti e vetture, il meglio delle cronoscalate, la Delegazione Regionale ACI Sport Umbria ha seguito in prima linea l’evento ed esprime soddisfazione per il successo e gli attestati favorevoli arrivati dal mondo sportivo e da quello istituzionale alla Castellana 2021 e ai suoi organizzatori. L’evento orvietano ha anche permesso il ritorno del pubblico in presenza ed è stato anche trasmesso in diretta televisiva e web su ACI Sport TV (canale 218 di Sky).

Inoltre, diversi piloti si sono distinti nella prova TIVM casalinga e la Delegazione Regionale si complimenta con i protagonisti, una cinquantina in tutto provenienti da tutta l’Umbria a conferma del solido legame che accomuna i vari territori con l’automobilismo. Fra di loro l’eugubino Gianni Urbani, 2° tra i prototipi CN su Osella Pa21 e miglior umbro al traguardo (10° assoluto). Sempre sul podio CN è salito 3° il giovane tuderte Daniele Filippetti (Ligier Js51), che nella classifica Under 25 ha concluso 2° precedendo l’orvietano Filippo Ferretti (3° su Radical Sr4). Tra le auto Turismo, affermazione di gruppo Produzione Evo per un altro padrone di casa, Gabriele Bissichini, vincitore su Renault Clio Williams. La perugina Deborah Broccolini ha invece vinto la Coppa Dame, mentre altri piloti della regione si sono distinti nelle varie classi, auto storiche comprese.