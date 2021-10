Secondo pareggio consecutivo dellUdinese, dopo quello di Bergamo contro l’Atalanta raggiunta sull’1-1 dal Verona alla Dacia Arena.

Padroni di casa avanti al 3’ con Isaac Success, bravo a sfruttare il suggerimento di Arslan. Dopo un primo tempo in totale controllo, dove vanno vicino anche al raddoppio, i friulani sembrano gestire il vantaggio di misura, ma all’83’ Barak pareggia su rigore (fallo di Becao sullo stesso ceco). Terzo pareggio in trasferta per l’Hellas.