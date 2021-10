Serie A: Sampdoria-Atalanta 1-3

L’ Atalanta sirifà subito la bocca dopo il pareggio casalingo contro l’Udinese e batte a Marassi la Sampdoria 3-1.

La Dea porta a casa l’intera posta in palio dopo essere passata in svantaggio, gol per i blucerchiati realizzato al 10′ da Caputo.

La reazione degli ospiti è midiciale: al 17′ Askildsen devia nella sua porta il colpo di testa di Zapata, poi lo stesso colombiano firma il sorpasso di testa su cross di Zappacosta. Musso salva su Caputo. Nel recupero Ilicic firma il tris con un gran gol.

IL TABELLINO

Sampdoria-Atalanta 1-3

Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin, Yoshida, Colley (22′ st Ciervo), Murru (12′ st Chabot); Thorsby, Silva (40′ st Torregrossa), Askildsen (40′ st Ekdal), Candreva; Gabbiadini (22′ st Quagliarella), Caputo. A disp.: Ferrari, Migliardi, Depaoli, Trimboli, Yepes, Falcone, Ravaglia. All.: D’Aversa.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Lovato, Palomino (1′ st Scalvini), De Roon; Zappacosta (33′ st Pezzella), Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (14′ st Ilicic), Malinovskyi (33′ st Miranchuk); Zapata (42′ st Piccoli). A disp.: Muriel, Rossi, Sportiello. All.: Gasperini (squalificato).

Arbitro: Prontera

Marcatori: 10′ Caputo (S), 17′ aut. Askildsen (S), 21 Zapata (A), 50′ st Ilicic (A)

Ammoniti: Thorsby, Askildsen, Colley, Chabot (S), Palomino, Ilicic, Freuler (A)