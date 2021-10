Porsche Carrare Cup Italia, il leader della classifica Cerqui del team Q8 HI perform di scena a Monza per l’ultima di campionato

Sale la tensione in vista dell’ultima e decisiva tappa brianzola della competizione.Dopo i 30 punti conquistati nelle due gare a Franciacorta, Alberto Cerqui, Official Driver del team Q8 Hi Perform, è arrivato in testa alla classifica: “L’obiettivo è tagliare il traguardo per primo e vincere il titolo”, afferma Cerqui.

La Porsche Carrera Cup Italia è giunta ai titoli di coda: sarà l’Autodromo Nazionale di Monza il circuito che decreterà il vincitore dell’edizione 2021.Dal 29 al 31 ottobre, i piloti della manifestazione si sfideranno sul tracciato brianzolo in due gare che si preannunciano ricche di colpi di scena. Dopo la tappa di Franciacorta èAlberto Cerqui, Official Driver del team Q8 Hi Perform, ad occupare la testa della graduatoria con 173 punti: la classifica, però, è cortissima con 6 piloti racchiusi in soli 35 punti. “L’obiettivo è rimanere in testa alla classifica e conquistare così la vittoria finale – afferma Alberto Cerqui – Sappiamo che sarà un’impresa molto difficile perché i miei avversari sono dietro l’angolo e può succedere ancora di tutto, visto il notevole traffico in vetta alla classifica: dobbiamo rimanere concentrati e, soprattutto, limitare al minimo gli errori. Sarà fondamentale fare un’ottima qualifica e conquistare un bel piazzamento in griglia di partenza: serviranno velocità e destrezza, ma, allo stesso tempo, anche attenzione e precisione dall’inizio alla fine”. Il regolamento della competizione prevede che la classifica finale sarà stilata sommando i punteggi degli 11 risultati migliori della stagione permettendo ai piloti di scartare il loro peggior risultato. Un particolare rilevante visto che Cerqui potrà così scartare lo 0 ottenuto nel Round 5 a Imola senza compromettere la classifica finale.

È altissima la concentrazione all’interno del team Q8 Hi Perform che intravede la bandiera a scacchi sul rettilineo finale. “Saranno i dettagli a fare la differenza in quest’ultima e decisiva tappa – afferma Gherardo Bisi, direttore marketingdi Kuwait Petroleum Italia – Sapevamo che Monza sarebbe stata la tappa decisiva. E’ stata una competizione molto equilibrata fin dall’inizio. Siamo stati costanti per tutto il campionato e adesso arriviamo primi al finale di stagione”. Occhi puntati, quindi, sull’Autodromo Nazionale di Monza dove questo fine settimana (29-31 ottobre) verrà decretato il campione della Porsche Carrera Cup Italia 2021. Come sempre sarà possibile seguire le gare in diretta streaming sul sito Carreracupitalia.it.