Campionati del Mondo Flag Football: ecco i gironi

Sono stati comunicati oggi dalla Federazione Internazionale (IFAF) i gironi ufficiali di qualificazione dei Campionati del Mondo di Flag Football, che si svolgeranno in Israele dal 6 all’8 dicembre prossimi.

L’Italia è stata inserita nel Gruppo C con gli uomini, insieme a Brasile, Danimarca, Spagna, Svizzera e Giappone, e nel Gruppo B con le donne, che se la vedranno con Panama, Repubblica Ceca, Bielorussia e Cile.

Due gironi importanti, dunque, che metteranno sin da subito alla prova le nostre formazioni. Inizieranno per prime le azzurre, con il match contro il Cile programmato per il 6 dicembre alle ore 9.15, seguito alle 13.00 dalla partita contro la Bielorussia. Primo impegno per la Nazionale maschile alle 18.00 contro la Spagna, con Italia vs Giappone a seguire alle 20.30.

Il 7 dicembre, alle 8.00 Italia vs Panama femminile e alle 10.30 altro impegno per le nostre ragazze contro la Repubblica Ceca. Uomini in campo alle 14.15 contro la Svizzera e alle 16.45 contro il Brasile.